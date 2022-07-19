Следователи ждут главный козырь в деле южанки, унизившей русских

20 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Результаты экспертизы станут известны в августе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Психолингвистическая экспертиза высказываний сургутянки Раи Мамедовой, оскорбившей русский народ в бытовой ссоре с соседом, будет готова в начале августа и станет ключевым элементом стороны обвинения в ее уголовном деле. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Доказательством виновности женщины [Раи Мамедовой] станет сложная экспертиза. Для ее проведения привлекаются как лингвисты, так и психологи. Нужно же не только с лингвистической точки зрения описать случившееся, но также оценить психологическое и эмоциональное состояние человека, что подразумевало это выражение и кому было адресовано. Для объективной оценки конфликтная ситуация должна быть описана в совокупности», — сообщил собеседник. Заключения экспертов станут основанием для доказательства виновности Раи Мамедовой в суде. Где проводится данная экспертиза, держится в секрете. Это необходимо, чтобы никто не смог каким-либо образом повлиять на мнение экспертов. Но, как уверяют сургутские юристы, делается экспертиза за пределами округа. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что южанка из Сургута оскорбила русских. Она пообещала изнасиловать их и унизить. Конфликт разгорелся после того, как один из мужчин разместил в домовом чате видео с детьми, которые, по его мнению, ломали лифт, и попросил родителей провести с детворой беседу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Психолингвистическая экспертиза высказываний сургутянки Раи Мамедовой, оскорбившей русский народ в бытовой ссоре с соседом, будет готова в начале августа и станет ключевым элементом стороны обвинения в ее уголовном деле. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Доказательством виновности женщины [Раи Мамедовой] станет сложная экспертиза. Для ее проведения привлекаются как лингвисты, так и психологи. Нужно же не только с лингвистической точки зрения описать случившееся, но также оценить психологическое и эмоциональное состояние человека, что подразумевало это выражение и кому было адресовано. Для объективной оценки конфликтная ситуация должна быть описана в совокупности», — сообщил собеседник. Заключения экспертов станут основанием для доказательства виновности Раи Мамедовой в суде. Где проводится данная экспертиза, держится в секрете. Это необходимо, чтобы никто не смог каким-либо образом повлиять на мнение экспертов. Но, как уверяют сургутские юристы, делается экспертиза за пределами округа. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что южанка из Сургута оскорбила русских. Она пообещала изнасиловать их и унизить. Конфликт разгорелся после того, как один из мужчин разместил в домовом чате видео с детьми, которые, по его мнению, ломали лифт, и попросил родителей провести с детворой беседу.