Власти ХМАО подключились к спасению югорских детей с Валаама

20 июля 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО на связи с оперативными службами Карелии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО подключились к спасению 20 югорских детей с Валаама, где они оказались в опасности по вине организаторов похода. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Департамент гражданской защиты населения автономного округа на связи с ГУ МЧС Республики Карелия по ситуации с туристической поездкой группы курсантов Региональной общественной организации „Союз морских пехотинцев“; оказывается все необходимое содействие. В настоящий момент, как сообщает ГУ МЧС по Карелии, угрозы их жизни нет», — сообщает департамент информационной политики губернатора ХМАО.



Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры» во главе с ее руководителем Русланом Вышкурцевым. Сейчас школьники пережидают непогоду на Валааме. Эвакуация детей запланирована на 21 июля. В прокуратуре Карелии уверяют, что жизни и здоровью югорчан ничего не угрожает. Прокурор Лахденпохского района Карелии предупреждал организаторов похода о непригодности шлюпок для дальних маршрутов и недопустимости такого путешествия с детьми. Сам руководитель «Союза морских пехотинцев Югры» не ответил на звонок URA.RU. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО подключились к спасению 20 югорских детей с Валаама, где они оказались в опасности по вине организаторов похода. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Департамент гражданской защиты населения автономного округа на связи с ГУ МЧС Республики Карелия по ситуации с туристической поездкой группы курсантов Региональной общественной организации „Союз морских пехотинцев“; оказывается все необходимое содействие. В настоящий момент, как сообщает ГУ МЧС по Карелии, угрозы их жизни нет», — сообщает департамент информационной политики губернатора ХМАО. Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры» во главе с ее руководителем Русланом Вышкурцевым. Сейчас школьники пережидают непогоду на Валааме. Эвакуация детей запланирована на 21 июля. В прокуратуре Карелии уверяют, что жизни и здоровью югорчан ничего не угрожает. Прокурор Лахденпохского района Карелии предупреждал организаторов похода о непригодности шлюпок для дальних маршрутов и недопустимости такого путешествия с детьми. Сам руководитель «Союза морских пехотинцев Югры» не ответил на звонок URA.RU.