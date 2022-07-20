В России подешевели продукты и лекарства. Список

20 июля 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России подешевели продукты и лекарства. Список приводит Росстат на своем официальном сайте. На сайте приводится динамика снижения потребительских цен в период с 9 по 15 июля. За этот период индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%. Что касается продовольственных товаров, тут ситуация следующая: снизились цены: на яйца куриные — на 1,6%,

на сахар — 0,7%

на гречку — 0,6%

на колбасную продукцию, такие как сосиски и сардельки, цены снизились — на 0,5%. Также было зафиксировано снижение цен на муку, рыбу и молочную продукцию. В группе медикаментов снизились цены: левомеколь — на 1,2%,

комбинированные анальгетики — на 0,6%,

аллохол — на 0,3%,

поливитамины — на 0,2%,

валидол, нимесулид, ренгалин, эргоферон — на 0,1%. В категории потребительских товаров зафиксировано снижение цены: на смартфоны — 1,8%

на телевизоры — на 1% Что касается сферы услуг, то здесь зафиксировано снижение цены на авиаперелеты в эконом-классе — на 0,7%. Ранее URA.RU сообщало, что мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины. Также сообщалось о том, что подешевело и что выросло в цене в России. Росстат заявлял о снижении цен в магазинах. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России подешевели продукты и лекарства. Список приводит Росстат на своем официальном сайте. На сайте приводится динамика снижения потребительских цен в период с 9 по 15 июля. За этот период индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%. Что касается продовольственных товаров, тут ситуация следующая: Также было зафиксировано снижение цен на муку, рыбу и молочную продукцию. В группе медикаментов снизились цены: В категории потребительских товаров зафиксировано снижение цены: Что касается сферы услуг, то здесь зафиксировано снижение цены на авиаперелеты в эконом-классе — на 0,7%. Ранее URA.RU сообщало, что мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины. Также сообщалось о том, что подешевело и что выросло в цене в России. Росстат заявлял о снижении цен в магазинах.