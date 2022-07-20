В России подешевели продукты и лекарства. Список

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, молочные продукты, супермаркет, пятерочка, мерчендайзер, магазин, продукты питания
Индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83% Фото:
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Цены на товары в России

В России подешевели продукты и лекарства. Список приводит Росстат на своем официальном сайте.

На сайте приводится динамика снижения потребительских цен в период с 9 по 15 июля. За этот период индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%.

Что касается продовольственных товаров, тут ситуация следующая:

  • снизились цены: на яйца куриные — на 1,6%,
  • на сахар — 0,7%
  • на гречку — 0,6%
  • на колбасную продукцию, такие как сосиски и сардельки, цены снизились — на 0,5%.

Также было зафиксировано снижение цен на муку, рыбу и молочную продукцию.

В группе медикаментов снизились цены:

  • левомеколь — на 1,2%,
  • комбинированные анальгетики — на 0,6%,
  • аллохол — на 0,3%,
  • поливитамины — на 0,2%,
  • валидол, нимесулид, ренгалин, эргоферон — на 0,1%.

В категории потребительских товаров зафиксировано снижение цены:

  • на смартфоны — 1,8%
  • на телевизоры — на 1%

Что касается сферы услуг, то здесь зафиксировано снижение цены на авиаперелеты в эконом-классе — на 0,7%.

Ранее URA.RU сообщало, что мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины. Также сообщалось о том, что подешевело и что выросло в цене в России. Росстат заявлял о снижении цен в магазинах.

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В России подешевели продукты и лекарства. Список приводит Росстат на своем официальном сайте. На сайте приводится динамика снижения потребительских цен в период с 9 по 15 июля. За этот период индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%. Что касается продовольственных товаров, тут ситуация следующая: Также было зафиксировано снижение цен на муку, рыбу и молочную продукцию. В группе медикаментов снизились цены: В категории потребительских товаров зафиксировано снижение цены: Что касается сферы услуг, то здесь зафиксировано снижение цены на авиаперелеты в эконом-классе — на 0,7%. Ранее URA.RU сообщало, что мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины. Также сообщалось о том, что подешевело и что выросло в цене в России. Росстат заявлял о снижении цен в магазинах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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