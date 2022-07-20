В России подешевели продукты и лекарства. Список приводит Росстат на своем официальном сайте.
На сайте приводится динамика снижения потребительских цен в период с 9 по 15 июля. За этот период индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%.
Что касается продовольственных товаров, тут ситуация следующая:
- снизились цены: на яйца куриные — на 1,6%,
- на сахар — 0,7%
- на гречку — 0,6%
- на колбасную продукцию, такие как сосиски и сардельки, цены снизились — на 0,5%.
Также было зафиксировано снижение цен на муку, рыбу и молочную продукцию.
В группе медикаментов снизились цены:
- левомеколь — на 1,2%,
- комбинированные анальгетики — на 0,6%,
- аллохол — на 0,3%,
- поливитамины — на 0,2%,
- валидол, нимесулид, ренгалин, эргоферон — на 0,1%.
В категории потребительских товаров зафиксировано снижение цены:
- на смартфоны — 1,8%
- на телевизоры — на 1%
Что касается сферы услуг, то здесь зафиксировано снижение цены на авиаперелеты в эконом-классе — на 0,7%.
Ранее URA.RU сообщало, что мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины. Также сообщалось о том, что подешевело и что выросло в цене в России. Росстат заявлял о снижении цен в магазинах.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал