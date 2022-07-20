Екатеринбуржец готов выносить мусор ради «Уральских пельменей». «Помогите осуществить мечту!»

21 июля 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Мальчик просит 20 рублей за вынос мусора Фото: Анна Майорова © URA.RU Мальчик из Екатеринбурга хочет осуществить свою мечту — посетить концерт «Уральских пельменей». Для этого он готов выносить соседский мусор, зарабатывая по 20 рублей за пакет. Участник шоу Сергей Исаев поделился фото объявления из подъезда в соцсетях. «Освобожу Вас от мусора! Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу „Уральских пельменей“. Взамен я помогу Вам доносить пакет с мусором от Вашей квартиры до контейнера. Пакет — 20 рублей. Утром или вечером», — говорится в объявлении. Мальчика из объявления зовут Платон. Чтобы он вынес мусор, необходимо просто написать ему в WhatsApp номер квартиры и выставить мусорный пакет за дверь. В объявлении уже сорвано две бумажечки с указанным номером. Корреспондент URA.RU обратился к Платону за комментарием. Но на момент публикации ответ не поступил. Скрин сторис Сергея Исаева Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мальчик из Екатеринбурга хочет осуществить свою мечту — посетить концерт «Уральских пельменей». Для этого он готов выносить соседский мусор, зарабатывая по 20 рублей за пакет. Участник шоу Сергей Исаев поделился фото объявления из подъезда в соцсетях. «Освобожу Вас от мусора! Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу „Уральских пельменей“. Взамен я помогу Вам доносить пакет с мусором от Вашей квартиры до контейнера. Пакет — 20 рублей. Утром или вечером», — говорится в объявлении. Мальчика из объявления зовут Платон. Чтобы он вынес мусор, необходимо просто написать ему в WhatsApp номер квартиры и выставить мусорный пакет за дверь. В объявлении уже сорвано две бумажечки с указанным номером. Корреспондент URA.RU обратился к Платону за комментарием. Но на момент публикации ответ не поступил.