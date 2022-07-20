Мальчик из Екатеринбурга хочет осуществить свою мечту — посетить концерт «Уральских пельменей». Для этого он готов выносить соседский мусор, зарабатывая по 20 рублей за пакет. Участник шоу Сергей Исаев поделился фото объявления из подъезда в соцсетях.
«Освобожу Вас от мусора! Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу „Уральских пельменей“. Взамен я помогу Вам доносить пакет с мусором от Вашей квартиры до контейнера. Пакет — 20 рублей. Утром или вечером», — говорится в объявлении.
Мальчика из объявления зовут Платон. Чтобы он вынес мусор, необходимо просто написать ему в WhatsApp номер квартиры и выставить мусорный пакет за дверь. В объявлении уже сорвано две бумажечки с указанным номером.
Корреспондент URA.RU обратился к Платону за комментарием. Но на момент публикации ответ не поступил.
Скрин сторис Сергея Исаева
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Мальчик из Екатеринбурга хочет осуществить свою мечту — посетить концерт «Уральских пельменей». Для этого он готов выносить соседский мусор, зарабатывая по 20 рублей за пакет. Участник шоу Сергей Исаев поделился фото объявления из подъезда в соцсетях. «Освобожу Вас от мусора! Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу „Уральских пельменей“. Взамен я помогу Вам доносить пакет с мусором от Вашей квартиры до контейнера. Пакет — 20 рублей. Утром или вечером», — говорится в объявлении. Мальчика из объявления зовут Платон. Чтобы он вынес мусор, необходимо просто написать ему в WhatsApp номер квартиры и выставить мусорный пакет за дверь. В объявлении уже сорвано две бумажечки с указанным номером. Корреспондент URA.RU обратился к Платону за комментарием. Но на момент публикации ответ не поступил.