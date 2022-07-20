20 июля 2022

Екатеринбуржец готов выносить мусор ради «Уральских пельменей». «Помогите осуществить мечту!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник сотрудников Администрации Екатеринбурга в Дендропарке. Екатеринбург, мусорные пакеты, уборка улиц, уборка территории, мешки с мусором, уборка в парке, субботник, мусорные мешки
Мальчик просит 20 рублей за вынос мусора Фото:

Мальчик из Екатеринбурга хочет осуществить свою мечту — посетить концерт «Уральских пельменей». Для этого он готов выносить соседский мусор, зарабатывая по 20 рублей за пакет. Участник шоу Сергей Исаев поделился фото объявления из подъезда в соцсетях.

«Освобожу Вас от мусора! Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу „Уральских пельменей“. Взамен я помогу Вам доносить пакет с мусором от Вашей квартиры до контейнера. Пакет — 20 рублей. Утром или вечером», — говорится в объявлении.

Мальчика из объявления зовут Платон. Чтобы он вынес мусор, необходимо просто написать ему в WhatsApp номер квартиры и выставить мусорный пакет за дверь. В объявлении уже сорвано две бумажечки с указанным номером.

Корреспондент URA.RU обратился к Платону за комментарием. Но на момент публикации ответ не поступил.

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Мальчик из Екатеринбурга хочет осуществить свою мечту — посетить концерт «Уральских пельменей». Для этого он готов выносить соседский мусор, зарабатывая по 20 рублей за пакет. Участник шоу Сергей Исаев поделился фото объявления из подъезда в соцсетях. «Освобожу Вас от мусора! Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу „Уральских пельменей“. Взамен я помогу Вам доносить пакет с мусором от Вашей квартиры до контейнера. Пакет — 20 рублей. Утром или вечером», — говорится в объявлении. Мальчика из объявления зовут Платон. Чтобы он вынес мусор, необходимо просто написать ему в WhatsApp номер квартиры и выставить мусорный пакет за дверь. В объявлении уже сорвано две бумажечки с указанным номером. Корреспондент URA.RU обратился к Платону за комментарием. Но на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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