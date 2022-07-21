Британия увеличивает поставки оружия на Украину

Великобритания готовит новый пакет поставок вооружения на Украину, сообщил министр обороны страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Великобритания отправит на Украину 1600 противотанковых средств, десятки артиллерийских орудий, противобатарейные радиолокационные системы, сотни беспилотников и более 50 000 единиц боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

«Вместе с международными партнерами мы гарантируем Украине средства для защиты своей страны», — заявил Уоллес. Об этом сообщает агентство Reuters.

Военная помощь Великобритании Украине достигла 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Страна уже поставила на Украину военную технику и оружие, среди них 7000 единиц противотанкового оружия, сотни ракет и боевых бронированных машин. Кроме того, Великобритания проводила обучения для украинских солдат.

Западные страны увеличили военную помощь Украине после начала Россией спецоперации по освобождению Донбасса. В ЕС заявляли, что поставки оружия на Украине ведут к Третьей мировой войне, передает RT.

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