Исследователи интернета объяснили, как VPN портит россиянам жизнь

21 июля 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

С помощью VPN можно украсть важные пароли пользователей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Использование VPN-сервисов представляет собой лотерею, потому что при каждом включении есть вероятность кражи личных данных, паролей и денег с банковских карт. Самым безобидным следствием использования сервиса станет повышенный расход трафика и заряда батареи смартфона. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Использование VPN — это то же самое, что покупать лотерейный билет. Каждый раз, когда вы его включаешь, никогда не знаешь, какова вероятность того, что те данные, которые мы добровольно, используя этот сервис, передаем, могут быть слиты и как ими потом будут пользоваться мошенники. Поэтому самый простой способ, чтобы не стать жертвой злоумышленников, конечно, не пользоваться VPN. Если есть какая-то надобность в нем, то точно не заходить во все аккаунты, начиная от соцсетей и заканчивая банковскими приложениями. Это очень опасно», — сказал Никита Данюк. По его словам, VPN из-за своей популярности создает впечатление безопасности. «Это не так. Нужно учитывать, что чем больше народу пользуется, тем больше интерес у мошенников возрастает. Есть пример, когда карманник пытается залезть в карман к человеку который один, у него не получается. Он замечен. Когда наоборот толпа стоит, найти удобный момент, чтобы украсть, гораздо проще. То же самое в случае с VPN. Это не только про утечку адресов почт, телефонов, могут спокойно уходить пароли, притом в незашифрованном виде», — отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич привел пример опасности VPN-сервисов. «Самое безобидное последствие, которое начали замечать россияне — повышенный расход трафика и заряда батареи смартфона. Известный блогер Мурад Рагимов сообщил, что из-за VPN ему приходилось заряжать свой iPhone несколько раз в день. Обеспокоенный таким поведением своего гаджета, он обратился в сервис», — рассказал эксперт. Мастер объяснил, что снижение заряда из-за VPN — популярная проблема, добавил собеседник URA.RU. Малькевич предупредил, что за счет VPN в открытый доступ попадает большое количество персональных данных. «В большинстве случаев получить их легко. Достаточно один раз заплатить. По этой причине чужой информацией может воспользоваться не случайный мошенник, а кто-то из ближайшего окружения человека», — заключил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ. В соцсетях пострадавшие делятся своими историями про VPN. «Началось все тогда, когда я собственноручно установила маме VPN. Цель банальная: чтобы она, как и прежде, могла смотреть наши публикации в Инсте. Причем уже тогда мама волновалась, а я — дура — убеждала ее, что все безопасно и ок. Так вот: не безопасно и не ок! В среду поздно вечером маме пришло сообщение, что она якобы перевела какому-то Григорию Сергеевичу С. 612 тысяч рублей», — написала Марина Смирнова во «Вконтакте». Теперь женщинам пришлось обращаться в полицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Использование VPN-сервисов представляет собой лотерею, потому что при каждом включении есть вероятность кражи личных данных, паролей и денег с банковских карт. Самым безобидным следствием использования сервиса станет повышенный расход трафика и заряда батареи смартфона. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Использование VPN — это то же самое, что покупать лотерейный билет. Каждый раз, когда вы его включаешь, никогда не знаешь, какова вероятность того, что те данные, которые мы добровольно, используя этот сервис, передаем, могут быть слиты и как ими потом будут пользоваться мошенники. Поэтому самый простой способ, чтобы не стать жертвой злоумышленников, конечно, не пользоваться VPN. Если есть какая-то надобность в нем, то точно не заходить во все аккаунты, начиная от соцсетей и заканчивая банковскими приложениями. Это очень опасно», — сказал Никита Данюк. По его словам, VPN из-за своей популярности создает впечатление безопасности. «Это не так. Нужно учитывать, что чем больше народу пользуется, тем больше интерес у мошенников возрастает. Есть пример, когда карманник пытается залезть в карман к человеку который один, у него не получается. Он замечен. Когда наоборот толпа стоит, найти удобный момент, чтобы украсть, гораздо проще. То же самое в случае с VPN. Это не только про утечку адресов почт, телефонов, могут спокойно уходить пароли, притом в незашифрованном виде», — отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич привел пример опасности VPN-сервисов. «Самое безобидное последствие, которое начали замечать россияне — повышенный расход трафика и заряда батареи смартфона. Известный блогер Мурад Рагимов сообщил, что из-за VPN ему приходилось заряжать свой iPhone несколько раз в день. Обеспокоенный таким поведением своего гаджета, он обратился в сервис», — рассказал эксперт. Мастер объяснил, что снижение заряда из-за VPN — популярная проблема, добавил собеседник URA.RU. Малькевич предупредил, что за счет VPN в открытый доступ попадает большое количество персональных данных. «В большинстве случаев получить их легко. Достаточно один раз заплатить. По этой причине чужой информацией может воспользоваться не случайный мошенник, а кто-то из ближайшего окружения человека», — заключил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ. В соцсетях пострадавшие делятся своими историями про VPN. «Началось все тогда, когда я собственноручно установила маме VPN. Цель банальная: чтобы она, как и прежде, могла смотреть наши публикации в Инсте. Причем уже тогда мама волновалась, а я — дура — убеждала ее, что все безопасно и ок. Так вот: не безопасно и не ок! В среду поздно вечером маме пришло сообщение, что она якобы перевела какому-то Григорию Сергеевичу С. 612 тысяч рублей», — написала Марина Смирнова во «Вконтакте». Теперь женщинам пришлось обращаться в полицию.