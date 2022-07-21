21 июля 2022

Пермякам пришлось отремонтировать дорогу своими руками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало компании по ремонту автомобильных дорог. Сургут, ямочный ремонт, асфальт, ремонт дороги, дорожный конус
Жители Перми вынуждены сами ремонтировать дорогу Фото:

В Перми жители микрорайона Голый мыс своими руками сделали ямочный ремонт дороги, ведущей к их домам. Фотографии hand made ремонта разместили в паблике «Грозный Пермяк» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот как жители Голого Мыса (Свердловский район) ремонтируют единственную асфальтированную дорогу. Никому нет дела до проблем поселка, город большой, надо центр обустраивать…», — возмущается автор поста.

В администрации Перми обещали отремонтировать дорогу. По данным чиновников ямочный ремонт будет выполнен до 10 августа.

Пермяки ремонтируют дорогу

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В Перми жители микрорайона Голый мыс своими руками сделали ямочный ремонт дороги, ведущей к их домам. Фотографии hand made ремонта разместили в паблике «Грозный Пермяк» в соцсети «ВКонтакте». «Вот как жители Голого Мыса (Свердловский район) ремонтируют единственную асфальтированную дорогу. Никому нет дела до проблем поселка, город большой, надо центр обустраивать…», — возмущается автор поста. В администрации Перми обещали отремонтировать дорогу. По данным чиновников ямочный ремонт будет выполнен до 10 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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