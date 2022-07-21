Пермякам пришлось отремонтировать дорогу своими руками. Фото

22 июля 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Жители Перми вынуждены сами ремонтировать дорогу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми жители микрорайона Голый мыс своими руками сделали ямочный ремонт дороги, ведущей к их домам. Фотографии hand made ремонта разместили в паблике «Грозный Пермяк» в соцсети «ВКонтакте». «Вот как жители Голого Мыса (Свердловский район) ремонтируют единственную асфальтированную дорогу. Никому нет дела до проблем поселка, город большой, надо центр обустраивать…», — возмущается автор поста. В администрации Перми обещали отремонтировать дорогу. По данным чиновников ямочный ремонт будет выполнен до 10 августа. Пермяки ремонтируют дорогу Грозный Пермяк/vk.com Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми жители микрорайона Голый мыс своими руками сделали ямочный ремонт дороги, ведущей к их домам. Фотографии hand made ремонта разместили в паблике «Грозный Пермяк» в соцсети «ВКонтакте». «Вот как жители Голого Мыса (Свердловский район) ремонтируют единственную асфальтированную дорогу. Никому нет дела до проблем поселка, город большой, надо центр обустраивать…», — возмущается автор поста. В администрации Перми обещали отремонтировать дорогу. По данным чиновников ямочный ремонт будет выполнен до 10 августа.