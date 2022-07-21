Жители Перми вынуждены сами ремонтировать дорогу
В Перми жители микрорайона Голый мыс своими руками сделали ямочный ремонт дороги, ведущей к их домам. Фотографии hand made ремонта разместили в паблике «Грозный Пермяк» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот как жители Голого Мыса (Свердловский район) ремонтируют единственную асфальтированную дорогу. Никому нет дела до проблем поселка, город большой, надо центр обустраивать…», — возмущается автор поста.
В администрации Перми обещали отремонтировать дорогу. По данным чиновников ямочный ремонт будет выполнен до 10 августа.
Пермяки ремонтируют дорогу
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