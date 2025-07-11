В пермской компании промышленного проектирования сменился генеральный директор

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Александр Готфрид вступил в должность 7 июля
Александр Готфрид вступил в должность 7 июля Фото:

В пермской компании «Кайрос Инжиниринг» сменился руководитель. Новым генеральным директором назначен Александр Готфрид, сообщили в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«Учредителями компании принято решение о назначении генеральным директором ООО „Кайрос Инжиниринг“ Александра Готфрида. До этого он занимал должность директора по проектному производству»,  — сказано в сообщении.

Уточняется, что Готфрид имеет профильное образование горного инженера, а также прошел профессиональную переподготовку по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Он входит в Совет по развитию экономики замкнутого цикла и экологии при ТПП РФ, возглавляет Попечительский совет Пермского строительного колледжа и является инициатором отраслевых экологических инициатив в Пермском крае. За годы работы он также курировал переход компании «Кайрос Инжиниринг» на отечественные IT-решения.

По данным компании, «Кайрос Инжиниринг» была основана в 2011 году и специализируется на проектировании и реализации промышленных и гражданских объектов на территории России.

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В пермской компании «Кайрос Инжиниринг» сменился руководитель. Новым генеральным директором назначен Александр Готфрид, сообщили в группе организации в соцсети «ВКонтакте». «Учредителями компании принято решение о назначении генеральным директором ООО „Кайрос Инжиниринг“ Александра Готфрида. До этого он занимал должность директора по проектному производству»,  — сказано в сообщении. Уточняется, что Готфрид имеет профильное образование горного инженера, а также прошел профессиональную переподготовку по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Он входит в Совет по развитию экономики замкнутого цикла и экологии при ТПП РФ, возглавляет Попечительский совет Пермского строительного колледжа и является инициатором отраслевых экологических инициатив в Пермском крае. За годы работы он также курировал переход компании «Кайрос Инжиниринг» на отечественные IT-решения. По данным компании, «Кайрос Инжиниринг» была основана в 2011 году и специализируется на проектировании и реализации промышленных и гражданских объектов на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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