В пермской компании промышленного проектирования сменился генеральный директор

В пермской компании «Кайрос Инжиниринг» сменился руководитель. Новым генеральным директором назначен Александр Готфрид, сообщили в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
«Учредителями компании принято решение о назначении генеральным директором ООО „Кайрос Инжиниринг“ Александра Готфрида. До этого он занимал должность директора по проектному производству», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Готфрид имеет профильное образование горного инженера, а также прошел профессиональную переподготовку по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Он входит в Совет по развитию экономики замкнутого цикла и экологии при ТПП РФ, возглавляет Попечительский совет Пермского строительного колледжа и является инициатором отраслевых экологических инициатив в Пермском крае. За годы работы он также курировал переход компании «Кайрос Инжиниринг» на отечественные IT-решения.
По данным компании, «Кайрос Инжиниринг» была основана в 2011 году и специализируется на проектировании и реализации промышленных и гражданских объектов на территории России.
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