В Пермском крае зафиксированы массовые сбои в работе интернета. Скрин

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На проблемы жаловались жители краевой столицы и других городов
На проблемы жаловались жители краевой столицы и других городов Фото:

В Пермском крае 11 июля были проблемы с мобильным и домашним интернетом. Чаще всего не работал сервис для онлайн-игр Steam. Такие данные приведены на сайте Downdetector.

«Пермский край, 11 июля. Жалоб — умеренно (в час — семь, в сутки — 279). За последний час из региона поступают сообщения о проблемах в работе сервисов: Steam, Wink, DeepSeek и других», — сказано на сайте.

Пользователи в комментариях сообщают, что не было мобильного интернета в Перми. Также горожане испытали проблемы с домашним интернетом в столице Прикамья и Березниках.

Перебои наблюдались в течение всего дня
Перебои наблюдались в течение всего дня
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В Пермском крае 11 июля были проблемы с мобильным и домашним интернетом. Чаще всего не работал сервис для онлайн-игр Steam. Такие данные приведены на сайте Downdetector. «Пермский край, 11 июля. Жалоб — умеренно (в час — семь, в сутки — 279). За последний час из региона поступают сообщения о проблемах в работе сервисов: Steam, Wink, DeepSeek и других», — сказано на сайте. Пользователи в комментариях сообщают, что не было мобильного интернета в Перми. Также горожане испытали проблемы с домашним интернетом в столице Прикамья и Березниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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