На проблемы жаловались жители краевой столицы и других городов
В Пермском крае 11 июля были проблемы с мобильным и домашним интернетом. Чаще всего не работал сервис для онлайн-игр Steam. Такие данные приведены на сайте Downdetector.
«Пермский край, 11 июля. Жалоб — умеренно (в час — семь, в сутки — 279). За последний час из региона поступают сообщения о проблемах в работе сервисов: Steam, Wink, DeepSeek и других», — сказано на сайте.
Пользователи в комментариях сообщают, что не было мобильного интернета в Перми. Также горожане испытали проблемы с домашним интернетом в столице Прикамья и Березниках.
Перебои наблюдались в течение всего дня
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