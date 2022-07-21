Пермяков научат управлять беспилотниками

На фестивале всех желающих бесплатно научат управлять беспилотниками Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На фестивале фермерской продукции СВОЕ, который пройдет в эти выходные в Перми, всех желающих бесплатно научат управлять беспилотниками. Такую акцию проведут преподаватели и сотрудники Пермского аграрно-технологического университета (ПГАТУ).

«На интерактивной площадке „Агрокоптеры“ все желающие смогут научиться управлять коптером и узнать о возможностях применения беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. Также участникам расскажут о том, как выбрать качественный арбуз, определить качество меда и свежесть куриного яйца», — сообщается на сайте вуза.

На фестивале свою продукцию представят фермеры Прикамья и соседних регионов. Среди товаров — рыба, сыры, колбасы, мед, овощи, ягоды и напитки. На территории будут работать фуд-корт, зоны развлечений и деловая площадка. Фестиваль СВОЕ состоится 23 и 24 июля на площади перед Театром-Театром с 10 до 20 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что продукцию пермских фермеров отправили за границу. В Молдову, Грузию, Северную Македонию и другие страны пермяки поставили крупные партии меда.