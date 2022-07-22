Челябинцам отключают воду за долги по ЖКХ

Во избежание отключения воды, жителям нужно в течение 20 дней полностью оплатить долг Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинцам, которые не платили за холодное водоснабжение более полугода, и имеющие долги по оплате, начали отключать воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на МУП «ПОВВ».

«Предупреждения о необходимости погашения задолженности этим гражданам направлялись многократно. Чтобы избежать отключения, потребителям было необходимо в течение 20 дней полностью оплатить долг за уже потребленную воду», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Директор по сбыту МУП «ПОВВ» Ольга Суховерхова пояснила, что челябинцы, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги, могут подписать соглашение о реструктуризации долга. После подписания соглашения можно будет оплачивать долг частями.

Ранее жителям Копейска, города-спутника Челябинска, предложили закрыть долги по ЖКХ, выполняя различные работы. Перечень предлагаемых работ обширен: от мойки окон и полов до изоляционных работы на теплотрассах.

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