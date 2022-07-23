23 июля 2022
22 июля 2022

На М5 под Юрюзанью перевернулась фура с уснувшим водителем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5
ДТП произошло в Катав-Ивановском районе Фото:

В Челябинской области на трассе М5 в районе города Юрюзань (Катав-Ивановский район) перевернулся большегрузный автомобиль. Его водитель уснул за рулем, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

«24 июля в 15:40 на 1663 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем „Скания“ с полуприцепом, по предварительным данным, уснул за рулем. Автомобиль совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в пресс-службе.

Водителя доставили в больницу, он отделался ушибами, находится в сознании. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Грузовик сначала выехал на встречную полосу, а потом перевернулся
Водителя госпитализировали

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В Челябинской области на трассе М5 в районе города Юрюзань (Катав-Ивановский район) перевернулся большегрузный автомобиль. Его водитель уснул за рулем, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона. «24 июля в 15:40 на 1663 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем „Скания“ с полуприцепом, по предварительным данным, уснул за рулем. Автомобиль совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в пресс-службе. Водителя доставили в больницу, он отделался ушибами, находится в сознании. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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