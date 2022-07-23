ДТП произошло в Катав-Ивановском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на трассе М5 в районе города Юрюзань (Катав-Ивановский район) перевернулся большегрузный автомобиль. Его водитель уснул за рулем, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

«24 июля в 15:40 на 1663 км автодороги „Москва-Челябинск“ водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем „Скания“ с полуприцепом, по предварительным данным, уснул за рулем. Автомобиль совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием», — рассказали в пресс-службе.

Водителя доставили в больницу, он отделался ушибами, находится в сознании. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Грузовик сначала выехал на встречную полосу, а потом перевернулся Управление ГИБДД по Челябинской области

Водителя госпитализировали Управление ГИБДД по Челябинской области