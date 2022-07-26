26 июля 2022
25 июля 2022

Ханты-Мансийск стал лидером среди городов с устойчивым развитием

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Воскресения Христова и комплекс
Данные рассчитывались на основе 22 показателей Фото:

Ханты-Мансийск назван в числе 15 городов России, в которых развита экология, управление и социальная сфера. ESG-рейтинг по устойчивому развитию городов составлен специалистами агентства «Эксперт РА».

«Единственный город, в котором все три компонента ESG находятся на высоком уровне, — Ханты-Мансийск», — говорится в исследовании. Среди лидеров также названы Белгород, Краснодар, Волгоград и другие города.

Аналитики рассчитывали данные на основе 22 показателей. Больший вес в итоговой оценке имел анализ социальной сферы.

Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с наибольшей долей семей среднего класса. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА «Новости».

Рейтинг развития российских городов агентства «Эксперт РА»

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Ханты-Мансийск назван в числе 15 городов России, в которых развита экология, управление и социальная сфера. ESG-рейтинг по устойчивому развитию городов составлен специалистами агентства «Эксперт РА». «Единственный город, в котором все три компонента ESG находятся на высоком уровне, — Ханты-Мансийск», — говорится в исследовании. Среди лидеров также названы Белгород, Краснодар, Волгоград и другие города. Аналитики рассчитывали данные на основе 22 показателей. Больший вес в итоговой оценке имел анализ социальной сферы. Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с наибольшей долей семей среднего класса. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА «Новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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