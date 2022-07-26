Ханты-Мансийск стал лидером среди городов с устойчивым развитием

Ханты-Мансийск назван в числе 15 городов России, в которых развита экология, управление и социальная сфера. ESG-рейтинг по устойчивому развитию городов составлен специалистами агентства «Эксперт РА».
«Единственный город, в котором все три компонента ESG находятся на высоком уровне, — Ханты-Мансийск», — говорится в исследовании. Среди лидеров также названы Белгород, Краснодар, Волгоград и другие города.
Аналитики рассчитывали данные на основе 22 показателей. Больший вес в итоговой оценке имел анализ социальной сферы.
Ранее URA.RU рассказывало, что ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов РФ с наибольшей долей семей среднего класса. Рейтинг опубликован в telegram-канале РИА «Новости».
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»