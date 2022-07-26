Дмитрий Махонин вручил благодарности пермским следователям

Махонин поздравил следователей с профессиональным праздником Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма представителям следственного комитета. Глава региона поздравил следователей с профессиональным праздником на мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов следствия РФ, сообщает пресс-служба губернатора.

«Спасибо за совместную работу, и за то, что способствуете поддержанию социально-экономического благополучия и развитию региона. Во многом от вашей работы зависит качество правосудия», — отметил Махонин.

Благодарности от губернатора получили руководитель Пермского межрайонного следственного отдела Михаил Чуйко, руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СК РФ по Пермскому краю Ольга Черепанова, следователь по особо важным делам следственного отдела по Индустриальному району Алена Можарова.