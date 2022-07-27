РБК: пермские кондитеры испытывают трудности из-за санкций

По словам некоторых поставщиков, в мае закупать шоколад приходилось по «заоблачной» цене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Отечественные кондитеры могут остаться без шоколада, красителей и прочих спецингредиентов для производства сладкой продукции из-за санкций против РФ. Пермские работник отрасли уже ощутили их последствия, передают СМИ.

«Сложности нас коснулись, исчезли некоторые продукты с полок. Было резкое повышение цен на импортные ингредиенты», — рассказала основатель школы кондитеров Felicia Розалия Галимзянова в беседе с «РБК-Пермь». Информация опубликована на сайте издания.

С дефицитом шоколада производители столкнулись в конце весны — начале лета. Он был обусловлен, в основном, проблемами логистики. По словам местных кондитеров, сейчас ситуация начинает стабилизироваться. Сезонный спрос идет на убыль, но цена на сырье все так же высока. При том, что в цене и доставке на какао, картонной упаковки и шоколада по-прежнему наблюдаются трудности.

По словам экспертов, «спрос на сырье растет в массовом сегменте, в эксклюзивном — наоборот заметно снижение». О том, в каком положении окажется отрасль пока судить рано. Дать объективную оценку ситуации в связи с увеличением цен можно будет только к концу лета.

URA.RU в марте сообщало, что гендиректор кондитерской фабрики «Пермская» Борис Швайцер анонсировал рост цен на продукцию, которую производит предприятие, минимум на 15% из-за общей экономической ситуации в стране и мире. Антимонопольная служба выдала ему предостережение после публично сделанного заявления о готовящемся повышении цен на продукцию.

Великобритания, США, страны ЕС, а также ряд других государств усилил санкционное давление на РФ после начале специальной военной операции. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что такое воздействие имеет противоположный эффект на экономики западных государств. Так Европа и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и инфляцией.