Пермского кондитера обвинили в создании ажиотажа вокруг сладостей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, кондитерская фабрика, конфеты шоколадные, производство
В УФАС раскритиковали заявление кондитера о повышении цен Фото:
новость из сюжета
Цены на продукты в России

Антимонопольная служба выдала предостережение гендиректору кондитерской фабрики «Пермская» Борису Швайцеру после того, как он публично заявил о готовящемся повышении цен на продукцию. В ведомстве опасаются, что другие кондитеры могут последовать его примеру, пояснили UAR.RU в УФАС.

«Подобные публичные заявления участников рынка могут быть восприняты хозяйствующими субъектами — конкурентами, осуществляющими производство или торговлю кондитерскими изделиями, как руководство к действию. Это может привести к формированию искусственного ажиотажного спроса на соответствующем товарном рынке и необоснованному росту цен на продукцию», — цитирует пресс-служба УФАС главу ведомства Александра Плаксина. УФАС направило информацию о высказывании Швайцера в прокуратуру края.

Ранее Швайцер рассказал журналистам, что компания готовится повысить цены на свою продукцию минимум на 15%. На этот шаг его вынуждает рост евро по отношению к рублю, а также удорожание сахара.

Если вы живете в Перми и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на товары и услуги — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Антимонопольная служба выдала предостережение гендиректору кондитерской фабрики «Пермская» Борису Швайцеру после того, как он публично заявил о готовящемся повышении цен на продукцию. В ведомстве опасаются, что другие кондитеры могут последовать его примеру, пояснили UAR.RU в УФАС. «Подобные публичные заявления участников рынка могут быть восприняты хозяйствующими субъектами — конкурентами, осуществляющими производство или торговлю кондитерскими изделиями, как руководство к действию. Это может привести к формированию искусственного ажиотажного спроса на соответствующем товарном рынке и необоснованному росту цен на продукцию», — цитирует пресс-служба УФАС главу ведомства Александра Плаксина. УФАС направило информацию о высказывании Швайцера в прокуратуру края. Ранее Швайцер рассказал журналистам, что компания готовится повысить цены на свою продукцию минимум на 15%. На этот шаг его вынуждает рост евро по отношению к рублю, а также удорожание сахара. Если вы живете в Перми и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на товары и услуги — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...