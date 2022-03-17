Пермского кондитера обвинили в создании ажиотажа вокруг сладостей

В УФАС раскритиковали заявление кондитера о повышении цен Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Антимонопольная служба выдала предостережение гендиректору кондитерской фабрики «Пермская» Борису Швайцеру после того, как он публично заявил о готовящемся повышении цен на продукцию. В ведомстве опасаются, что другие кондитеры могут последовать его примеру, пояснили UAR.RU в УФАС.

«Подобные публичные заявления участников рынка могут быть восприняты хозяйствующими субъектами — конкурентами, осуществляющими производство или торговлю кондитерскими изделиями, как руководство к действию. Это может привести к формированию искусственного ажиотажного спроса на соответствующем товарном рынке и необоснованному росту цен на продукцию», — цитирует пресс-служба УФАС главу ведомства Александра Плаксина. УФАС направило информацию о высказывании Швайцера в прокуратуру края.

Ранее Швайцер рассказал журналистам, что компания готовится повысить цены на свою продукцию минимум на 15%. На этот шаг его вынуждает рост евро по отношению к рублю, а также удорожание сахара.

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