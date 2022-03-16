Пермские кондитеры поднимают цены

Пермские сладости вырастут в цене Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Сладости от кондитерской фабрики «Пермская» в скором времени подорожают. По словам гендиректора предприятия Бориса Швайцера, рост цен минимум на 15% произойдет из-за общей экономической ситуации в стране и мире.

«В первую очередь — из-за роста курса валют. Стоимость используемых нами сырьевых компонентов, которые производятся за рубежом, привязана к евро, а не к рублю. Также увеличились затраты на сахар, который за две недели подорожал уже на 40%. Кроме того, банки существенно повысили процентные ставки по кредитам», — цитирует Швайцера «Коммерсант Прикамье».

Фабрика «Пермская» поставляет конфеты по всей России, а также в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Литву, Эстонию, Германию и США. Кондитеры производят более чем 120 наименований изделий.

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