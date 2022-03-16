16 марта 2022

Пермские кондитеры поднимают цены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, конфеты шоколадные
Пермские сладости вырастут в цене Фото:
новость из сюжета
Цены на продукты в России

Сладости от кондитерской фабрики «Пермская» в скором времени подорожают. По словам гендиректора предприятия Бориса Швайцера, рост цен минимум на 15% произойдет из-за общей экономической ситуации в стране и мире.

«В первую очередь — из-за роста курса валют. Стоимость используемых нами сырьевых компонентов, которые производятся за рубежом, привязана к евро, а не к рублю. Также увеличились затраты на сахар, который за две недели подорожал уже на 40%. Кроме того, банки существенно повысили процентные ставки по кредитам», — цитирует Швайцера «Коммерсант Прикамье».

Фабрика «Пермская» поставляет конфеты по всей России, а также в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Литву, Эстонию, Германию и США. Кондитеры производят более чем 120 наименований изделий.

Если вы живете в Перми и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на товары и услуги — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сладости от кондитерской фабрики «Пермская» в скором времени подорожают. По словам гендиректора предприятия Бориса Швайцера, рост цен минимум на 15% произойдет из-за общей экономической ситуации в стране и мире. «В первую очередь — из-за роста курса валют. Стоимость используемых нами сырьевых компонентов, которые производятся за рубежом, привязана к евро, а не к рублю. Также увеличились затраты на сахар, который за две недели подорожал уже на 40%. Кроме того, банки существенно повысили процентные ставки по кредитам», — цитирует Швайцера «Коммерсант Прикамье». Фабрика «Пермская» поставляет конфеты по всей России, а также в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Литву, Эстонию, Германию и США. Кондитеры производят более чем 120 наименований изделий. Если вы живете в Перми и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на товары и услуги — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...