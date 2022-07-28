28 июля 2022

Губернатор ХМАО запретила мэрам оправдываться за проколы

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила мэрам оправдываться Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила югорским мэрам оправдывать свои недоработки отсутствием федерального или регионального финансирования. Заявление она сделала по время прямого эфира с жителями Нефтеюганского района.

«Напоминаю всем руководителем муниципалитетов: никогда не ссылайтесь на то, что вы не получили деньги из федерального или окружного бюджета на полномочия, которые являются вашими собственными, муниципальными», — сказала Комарова. В разговоре речь шла о переселении жителей из аварийного жилья.

Глава региона добавила, что проблемы связанные с бюрократией также не должны становиться препятствием для того, чтобы жители могли воспользоваться своими правами. «Если есть потребность нужно бумажки все подготовить, чтобы люди даже не думали и не знали о всех этих вопросах», — заключила губернатор.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова помогла жителям Югорска решить проблему с ветхим домом. Тогда глава региона потребовала от мэра города Алексея Харлова заняться расселением дома, который администрация 10 лет не могла признать аварийным.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила югорским мэрам оправдывать свои недоработки отсутствием федерального или регионального финансирования. Заявление она сделала по время прямого эфира с жителями Нефтеюганского района. «Напоминаю всем руководителем муниципалитетов: никогда не ссылайтесь на то, что вы не получили деньги из федерального или окружного бюджета на полномочия, которые являются вашими собственными, муниципальными», — сказала Комарова. В разговоре речь шла о переселении жителей из аварийного жилья. Глава региона добавила, что проблемы связанные с бюрократией также не должны становиться препятствием для того, чтобы жители могли воспользоваться своими правами. «Если есть потребность нужно бумажки все подготовить, чтобы люди даже не думали и не знали о всех этих вопросах», — заключила губернатор. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова помогла жителям Югорска решить проблему с ветхим домом. Тогда глава региона потребовала от мэра города Алексея Харлова заняться расселением дома, который администрация 10 лет не могла признать аварийным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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