28 июля 2022
27 июля 2022

Дым от пожаров в ХМАО накрыл район ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, дым, смог, гарь
Шурышкарский район затянуло смогом Фото:

Дым, который накрыл Шурышкарский район в ЯНАО, вызван лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе. Такой информацией поделились в администрации муниципалитета.

«По информации служб ГО и ЧС, на территории района природных пожаров не зафиксировано. Задымление вызвано лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе», — говорится в официальной группе администрации Шурышкарского района в соцсети «Вконтакте».

В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рассказали, что на территории ХМАО действуют 12 природных пожаров. Их площадь составляет 1100 га. Также в мэрии напомнили, что на территории продолжает действовать запрет на разведение открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях и на приусадебных участках.

Ранее URA.RU сообщало, что в лесах ЯНАО вспыхнули новые пожары. В Пуровском районе зафиксировали три лесных пожара общей площадью 22 га.

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Дым, который накрыл Шурышкарский район в ЯНАО, вызван лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе. Такой информацией поделились в администрации муниципалитета. «По информации служб ГО и ЧС, на территории района природных пожаров не зафиксировано. Задымление вызвано лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе», — говорится в официальной группе администрации Шурышкарского района в соцсети «Вконтакте». В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рассказали, что на территории ХМАО действуют 12 природных пожаров. Их площадь составляет 1100 га. Также в мэрии напомнили, что на территории продолжает действовать запрет на разведение открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях и на приусадебных участках. Ранее URA.RU сообщало, что в лесах ЯНАО вспыхнули новые пожары. В Пуровском районе зафиксировали три лесных пожара общей площадью 22 га.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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