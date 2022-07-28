Дым от пожаров в ХМАО накрыл район ЯНАО

29 июля 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Шурышкарский район затянуло смогом Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Дым, который накрыл Шурышкарский район в ЯНАО, вызван лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе. Такой информацией поделились в администрации муниципалитета. «По информации служб ГО и ЧС, на территории района природных пожаров не зафиксировано. Задымление вызвано лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе», — говорится в официальной группе администрации Шурышкарского района в соцсети «Вконтакте». В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рассказали, что на территории ХМАО действуют 12 природных пожаров. Их площадь составляет 1100 га. Также в мэрии напомнили, что на территории продолжает действовать запрет на разведение открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях и на приусадебных участках. Ранее URA.RU сообщало, что в лесах ЯНАО вспыхнули новые пожары. В Пуровском районе зафиксировали три лесных пожара общей площадью 22 га.

Дым, который накрыл Шурышкарский район в ЯНАО, вызван лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе. Такой информацией поделились в администрации муниципалитета. «По информации служб ГО и ЧС, на территории района природных пожаров не зафиксировано. Задымление вызвано лесными пожарами в соседнем Ханты-Мансийском округе», — говорится в официальной группе администрации Шурышкарского района в соцсети «Вконтакте». В управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям рассказали, что на территории ХМАО действуют 12 природных пожаров. Их площадь составляет 1100 га. Также в мэрии напомнили, что на территории продолжает действовать запрет на разведение открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях и на приусадебных участках. Ранее URA.RU сообщало, что в лесах ЯНАО вспыхнули новые пожары. В Пуровском районе зафиксировали три лесных пожара общей площадью 22 га.