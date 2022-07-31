Пермяку потребовалась помощь спасателей, чтобы снять наручники

На телефон поисково-спасательной службы КМО позвонил сам потерпевший
К спасателям с просьбой избавиться от наручников обратился житель Пермского края. Информация с подробностями произошедшего опубликована на странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«На телефон поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от гражданина. Ему требовалась помощь спасателей, чтобы снять наручники. Ключи — утеряны. Место выезд — улица Октябрьская, г. Кунгур. На место выехали спасатели», — указано в сообщении.
Прибывшим специалистам удалось снять наручники при помощи слесарного и электроинструмента. Мужчине медицинская помощь не потребовалась.
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