Многодетная свердловчанка отсудила 3 млн за сгоревший дом

Свердловский суд встал на сторону пострадавшей многодетной матери Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Екатеринбурга, оставшаяся без крыши с тремя детьми после пожара в жилом доме, взыскала 3 млн рублей с АО «Екатеринбургэнергосбыт». На ее сторону встал Свердловский областной суд, разбиравший спор, сообщили в пресс-службе суда.

Пожар в доме по улицы Рабочих случился в январе 2021 года. Екатеринбурженке Ольге и ее троим детям удалось спастись, но жилье было полностью уничтожено. Специалисты установили, что виной стало токовое перенапряжение. Полагая, что ответственным может быть «Екатеринбургэнергосбыт», женщина обратилась в суд и потребовала взыскать 2 млн рублей ущерба и 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд, куда поступило дело, частично удовлетворил требования Ольги. Компания же, не согласившись с решением, подала апелляцию в Областной суд. Там решение первой инстанции изменять не стали и постановил выплатить пострадавшей компенсацию.

Ранее жители 11 сел Свердловской области подали в суд на чиновников, которые не занимались газификацией населенных пунктов. Суд признал жалобу уральцев справедливой, однако, по словам самих истцов, дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки.