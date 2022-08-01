«Ъ»: беженцы Донбасса боятся выдворения из России. Причина

02 августа 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины жалуются на сложности с легализацией в РФ из-за болезни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины жалуются на сложности с легализацией в России из-за ВИЧ, многие из них опасаются, что не смогут легально оставаться на территории РФ. Об этом сообщает «Коммерсант». Как пишет газета, общественному движению «Пациентский контроль» известно о 180 таких переселенцах. Отмечается, что девять из них вынуждены были вернуться домой. В частности, «СПИД.Центр» сообщил о 264 обратившихся за помощью, передает « Коммерсант». Согласно представленным данным, многие из них опасаются, что не смогут легально оставаться в России. Так, российское законодательство предполагает депортацию иностранцев с ВИЧ, если у них нет близких родственников-граждан РФ. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что, по всей вероятности, скоро требования о выдворении граждан ЛНР, ДНР и Украины с ВИЧ будут сняты, отметил российский политик. Ранее сообщалось, что в России отменяют судебные решения о выдворении граждан Украины из РФ из-за того, что их невозможно исполнить. Это коснулось людей, находящихся в центрах временного содержания иностранных граждан после начала спецоперации. Такое заявление сделало управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Путин объяснил свои действия помощью населению Донбасса.

Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины жалуются на сложности с легализацией в России из-за ВИЧ, многие из них опасаются, что не смогут легально оставаться на территории РФ. Об этом сообщает «Коммерсант». Как пишет газета, общественному движению «Пациентский контроль» известно о 180 таких переселенцах. Отмечается, что девять из них вынуждены были вернуться домой. В частности, «СПИД.Центр» сообщил о 264 обратившихся за помощью, передает «Коммерсант». Согласно представленным данным, многие из них опасаются, что не смогут легально оставаться в России. Так, российское законодательство предполагает депортацию иностранцев с ВИЧ, если у них нет близких родственников-граждан РФ. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что, по всей вероятности, скоро требования о выдворении граждан ЛНР, ДНР и Украины с ВИЧ будут сняты, отметил российский политик. Ранее сообщалось, что в России отменяют судебные решения о выдворении граждан Украины из РФ из-за того, что их невозможно исполнить. Это коснулось людей, находящихся в центрах временного содержания иностранных граждан после начала спецоперации. Такое заявление сделало управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Путин объяснил свои действия помощью населению Донбасса.