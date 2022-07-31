Украинцев перестали выдворять из России из-за спецоперации

01 августа 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Решения судов о выдворении украинцев с территории РФ не исполняются Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России отменяют судебные решения о выдворении граждан Украины из РФ из-за того, что их невозможно исполнить. Это коснулось людей, находящихся в центрах временного содержания иностранных граждан после начала спецоперации. Такое заявление сделало управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. «Проведение специальной операции делает невозможным пересечение границы иностранными гражданами, которые содержатся в ЦВСИГ и имеют документы, удостоверяющие личность. Те украинцы, у которых отсутствуют необходимые для пересечения границы документы, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в России закрыты. В настоящее время решения судов не исполнены ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», — говорится в сообщении ведомства, которое есть в распоряжении издания « Коммерсант ». Отмечается также, что теперь в центрах временного содержания находится более ста человек. В Подмосковье отменено 21 решение, в Санкт-Петербурге — еще 30. «Некоторых украинских граждан вообще отказываются выпускать из ЦВСИГ», — сообщает издание. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил свои действия помощью населению Донбасса. Кроме того, согласно захваченным документам, до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в ЛНР и ДНР.

В России отменяют судебные решения о выдворении граждан Украины из РФ из-за того, что их невозможно исполнить. Это коснулось людей, находящихся в центрах временного содержания иностранных граждан после начала спецоперации. Такое заявление сделало управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. «Проведение специальной операции делает невозможным пересечение границы иностранными гражданами, которые содержатся в ЦВСИГ и имеют документы, удостоверяющие личность. Те украинцы, у которых отсутствуют необходимые для пересечения границы документы, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в России закрыты. В настоящее время решения судов не исполнены ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», — говорится в сообщении ведомства, которое есть в распоряжении издания «Коммерсант». Отмечается также, что теперь в центрах временного содержания находится более ста человек. В Подмосковье отменено 21 решение, в Санкт-Петербурге — еще 30. «Некоторых украинских граждан вообще отказываются выпускать из ЦВСИГ», — сообщает издание. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил свои действия помощью населению Донбасса. Кроме того, согласно захваченным документам, до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в ЛНР и ДНР.