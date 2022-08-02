В полыхающем здании в центре Екатеринбурга обнаружили мужчину. Видео

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Пожар в БЦ Гранд Сетунь Плаза на улице Горбунова. Москва, пожар, тушение, огонь, сетунь, гранд сетунь плаза
В горящем здании был обнаружен мужчина Фото:

В ходе тушения пожара на 3-м этаже заброшенного здания в центре Екатеринбурга на улице Ленина, 79, был обнаружен мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В ходе тушения на 3-м этаже здания был обнаружен мужчина. Звеном газодымозащитной службы он был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался. Тушение пожара продолжается», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев.

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В ходе тушения пожара на 3-м этаже заброшенного здания в центре Екатеринбурга на улице Ленина, 79, был обнаружен мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В ходе тушения на 3-м этаже здания был обнаружен мужчина. Звеном газодымозащитной службы он был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался. Тушение пожара продолжается», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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