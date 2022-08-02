В Екатеринбурге загорелся дом возле ботанического сада. Фото, видео

02 августа 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелся дом в микрорайоне Автовокзал (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге загорелся дом в микрорайоне Автовокзал. Об этом сообщают очевидцы. «В Екатеринбурге пожар около ботанического сада. Возгорание произошло по адресу Златоустовский переулок», — рассказал очевидец telegram-каналу «Екатеринбург №1». По данным читателя, пожар почти ликвидирован. Корреспондент URA.RU связался с ГУ МЧС России по Свердловской области. Представители ведомства пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сгорело здание, которое оказалось памятником архитектуры. Также агентство рассказывало, что в ходе тушения спасатели в горящем доме обнаружили мужчину. Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1» Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге загорелся дом в микрорайоне Автовокзал. Об этом сообщают очевидцы. «В Екатеринбурге пожар около ботанического сада. Возгорание произошло по адресу Златоустовский переулок», — рассказал очевидец telegram-каналу «Екатеринбург №1». По данным читателя, пожар почти ликвидирован. Корреспондент URA.RU связался с ГУ МЧС России по Свердловской области. Представители ведомства пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сгорело здание, которое оказалось памятником архитектуры. Также агентство рассказывало, что в ходе тушения спасатели в горящем доме обнаружили мужчину.