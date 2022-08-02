В Екатеринбурге загорелся дом возле ботанического сада. Фото, видео

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В Екатеринбурге загорелся дом в микрорайоне Автовокзал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся дом в микрорайоне Автовокзал. Об этом сообщают очевидцы.

«В Екатеринбурге пожар около ботанического сада. Возгорание произошло по адресу Златоустовский переулок», — рассказал очевидец telegram-каналу «Екатеринбург №1». По данным читателя, пожар почти ликвидирован.

Корреспондент URA.RU связался с ГУ МЧС России по Свердловской области. Представители ведомства пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сгорело здание, которое оказалось памятником архитектуры. Также агентство рассказывало, что в ходе тушения спасатели в горящем доме обнаружили мужчину.

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В Екатеринбурге загорелся дом в микрорайоне Автовокзал. Об этом сообщают очевидцы. «В Екатеринбурге пожар около ботанического сада. Возгорание произошло по адресу Златоустовский переулок», — рассказал очевидец telegram-каналу «Екатеринбург №1». По данным читателя, пожар почти ликвидирован. Корреспондент URA.RU связался с ГУ МЧС России по Свердловской области. Представители ведомства пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге сгорело здание, которое оказалось памятником архитектуры. Также агентство рассказывало, что в ходе тушения спасатели в горящем доме обнаружили мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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