Сгоревшее здание в Екатеринбурге оказалось памятником архитектуры

02 августа 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Дом построен по проекту известного архитектора Константина Бабыкина в 30-х годах 20 века Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заброшенное здание в центре Екатеринбурга на улице Ленина, 79, в котором случился пожар, оказалось памятником архитектуры. Дом построен по проекту известного архитектора Константина Бабыкина в 30-х годах для химфака Лесотехнического института. Согласно открытым данным, с 1930 по 1967 год в нем работал ученый-лесохимик Василий Козлов. Он является основателем уральской научной школы лесохимии. В 2017 году здание получило статус объекта культурного наследия. Объект стал одним из первых научно-исследовательских зданий 30-х годов на Урале, который построили под влиянием конструктивизма. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев. Позже в здании был обнаружен мужчина.

Заброшенное здание в центре Екатеринбурга на улице Ленина, 79, в котором случился пожар, оказалось памятником архитектуры. Дом построен по проекту известного архитектора Константина Бабыкина в 30-х годах для химфака Лесотехнического института. Согласно открытым данным, с 1930 по 1967 год в нем работал ученый-лесохимик Василий Козлов. Он является основателем уральской научной школы лесохимии. В 2017 году здание получило статус объекта культурного наследия. Объект стал одним из первых научно-исследовательских зданий 30-х годов на Урале, который построили под влиянием конструктивизма. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга горит трехэтажное заброшенное здание. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 м. кв. В тушении задействованы 6 единиц пожарной техники и 18 огнеборцев. Позже в здании был обнаружен мужчина.