В Екатеринбурге силовики встретили поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

03 августа 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

В столицу Урала прибыли более полусотни беженцев, в том числе 19 детей Фото: предоставлено Валерием Горелых новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Полицейские Екатеринбурга приехали на железнодорожный вокзал, чтобы встретить поезд с жителями Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. В столицу Урала прибыли более полусотни беженцев, в том числе 19 детей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «В Екатеринбург прибыли 53 человека, в том числе 19 детей, которые сумели вырваться из ада, устроенного украинскими националистами. Помощь прибывшим оказывали добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На автобусе людей в сопровождении наряда ГИБДД доставили в санаторий, расположенный в ста километрах в Нижних Сергах», — рассказал Горелых. Сейчас в санатории Нижних Серег находится 330 беженцев, из них 114 — дети. «По указанию начальника ГУ МВД Александра Мешкова, санаторий находится под круглосуточной охраной полиции, гражданам оказывается помощь в оформлении документов, представители местной власти устраивают детей в школы и детские сады, их родителям предлагаются различные варианты по трудоустройству», — добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД. Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге активисты устроили акцию и почтили память погибших детей Донбасса у стен бывшего консульства США. Также агентство рассказывало, что свердловские власти начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев из Донбасса. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, одобрили депутаты заксобрания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейские Екатеринбурга приехали на железнодорожный вокзал, чтобы встретить поезд с жителями Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. В столицу Урала прибыли более полусотни беженцев, в том числе 19 детей. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «В Екатеринбург прибыли 53 человека, в том числе 19 детей, которые сумели вырваться из ада, устроенного украинскими националистами. Помощь прибывшим оказывали добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На автобусе людей в сопровождении наряда ГИБДД доставили в санаторий, расположенный в ста километрах в Нижних Сергах», — рассказал Горелых. Сейчас в санатории Нижних Серег находится 330 беженцев, из них 114 — дети. «По указанию начальника ГУ МВД Александра Мешкова, санаторий находится под круглосуточной охраной полиции, гражданам оказывается помощь в оформлении документов, представители местной власти устраивают детей в школы и детские сады, их родителям предлагаются различные варианты по трудоустройству», — добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге активисты устроили акцию и почтили память погибших детей Донбасса у стен бывшего консульства США. Также агентство рассказывало, что свердловские власти начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев из Донбасса. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, одобрили депутаты заксобрания.