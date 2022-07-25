Свердловские власти взялись за требование Путина о детях Донбасса

Детей из ДНР и ЛНР будут кормить и одевать в Свердловской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловские власти начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев из Донбасса. Соответствующий законопроект, предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, одобрили депутаты заксобрания, передает корреспондент URA.RU. О такой поддержке ранее просил президент РФ Владимир Путин.

«Детям предоставляется горячее питание, бесплатная одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь [для занятий и учебы]. Либо, если они желают, могут получить компенсацию в эквивалентном размере. Мы не только выполняем поручение президента [Владимира Путина], но и с искренними убеждениями принимаем эти решения», — пояснила URA.RU спикер парламента Людмила Бабушкина.

Помощь смогут получить дети, которые учатся очно в колледжах и общеобразовательных организациях. От имени губернатора этот законопроект на заседании заксо представил министр образования Юрий Биктуганов. Инициативу единогласно поддержали все присутствующие депутаты — 46 человек.

В День защиты детей, 1 июня, президент Путин заявил, что Россия сделает все возможное для поддержки детей Донбасса. Глава государства пообещал им социальное обеспечение, медицинскую помощь и поддержку в образовании. Беженцы из Донбасса начали прибывать в Свердловскую область в конце февраля. А летом в загородные лагеря региона начали приезжать первые отдыхающие дети.

Специальная операция на территории Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявлял, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.