Экс-депутат Рады: Зеленский определился со своей новой жертвой

03 августа 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уже намечает новые перестановки, считает Илья Кива Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский нашел еще одну «жертву» из государственного управления для чистки. В «дележке власти» будет отстранен заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Сейчас в активной фазе новое противостояние в котором проигрывает зам.главы офиса президента Татаров. Не один из кандидатов Татарова на должности начальника СБУ и генерального прокурора не прошел согласования, а его конфликт с Ермаком, главой офиса Зеленского, на этой почве скорее всего закончиться скорой отставкой», — написал Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат отметил, что Татаров — человек, который работает со времен правления Януковича, является профессионалом и возглавляет следствие в МВД — не сможет избежать чистки. По мнению Кивы, Украина представляет из себя «королевство уродов, где продолжается дележка власти, намечаются новые перестановки и определены свежие жертвы для заклания». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщало о кадровой чистке среди своих сотрудников, в которой решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Официальная причина для их отставки — «неудовлетворительные результаты работы». Помимо них были уволены генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов.

Президент Украины Владимир Зеленский нашел еще одну «жертву» из государственного управления для чистки. В «дележке власти» будет отстранен заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Сейчас в активной фазе новое противостояние в котором проигрывает зам.главы офиса президента Татаров. Не один из кандидатов Татарова на должности начальника СБУ и генерального прокурора не прошел согласования, а его конфликт с Ермаком, главой офиса Зеленского, на этой почве скорее всего закончиться скорой отставкой», — написал Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат отметил, что Татаров — человек, который работает со времен правления Януковича, является профессионалом и возглавляет следствие в МВД — не сможет избежать чистки. По мнению Кивы, Украина представляет из себя «королевство уродов, где продолжается дележка власти, намечаются новые перестановки и определены свежие жертвы для заклания». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщало о кадровой чистке среди своих сотрудников, в которой решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Официальная причина для их отставки — «неудовлетворительные результаты работы». Помимо них были уволены генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов.