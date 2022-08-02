Строительство поликлиники планируется закончить к концу 2022 года
В поселке Каскара в Тюменской области к концу 2022 года появится новая поликлиника. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.
«За несколько месяцев построено само здание, подведены коммуникации. Подрядчик приступил к кровельным работам. Затем — отделка внутренних помещений и фасада. По контракту, строительство в рамках нацпроекта „Здравоохранение“ должно завершиться в конце года», — указала Иванова.
Проект является типовым, по нему же в 2019 году построили поликлинику в поселке Винзили. На стройке каждый день работает около 40 рабочих. Глава Тюменского муниципального района добавила, что в настоящий момент перебоев с поставками необходимых для работы материалов нет.
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