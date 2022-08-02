В Тюменской области появится новая больница. Фото

03 августа 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Строительство поликлиники планируется закончить к концу 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Каскара в Тюменской области к концу 2022 года появится новая поликлиника. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова. «За несколько месяцев построено само здание, подведены коммуникации. Подрядчик приступил к кровельным работам. Затем — отделка внутренних помещений и фасада. По контракту, строительство в рамках нацпроекта „Здравоохранение“ должно завершиться в конце года», — указала Иванова. Проект является типовым, по нему же в 2019 году построили поликлинику в поселке Винзили. На стройке каждый день работает около 40 рабочих. Глава Тюменского муниципального района добавила, что в настоящий момент перебоев с поставками необходимых для работы материалов нет.

В поселке Каскара в Тюменской области к концу 2022 года появится новая поликлиника. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова. «За несколько месяцев построено само здание, подведены коммуникации. Подрядчик приступил к кровельным работам. Затем — отделка внутренних помещений и фасада. По контракту, строительство в рамках нацпроекта „Здравоохранение“ должно завершиться в конце года», — указала Иванова. Проект является типовым, по нему же в 2019 году построили поликлинику в поселке Винзили. На стройке каждый день работает около 40 рабочих. Глава Тюменского муниципального района добавила, что в настоящий момент перебоев с поставками необходимых для работы материалов нет.