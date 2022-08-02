Челябинский производитель семечек купил хлебокомбинат в Златоусте

03 августа 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

«Смарт» специализируется на производстве снеков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «Смарт» в Златоусте (Челябинская область) приобрел здание бывшего хлебокомбината. Как стало известно URA.RU, новый собственник рассматривает площадку как перспективную для производства. «Место перспективное: есть коммуникации, рядом жилой район. Цеха, которые приобретались не как хлебное производство, а как промышленная площадка», — сообщил URA.RU участник рынка, не раскрывающий публично своего имени. Ранее объектом владела группа компаний «Уральская энергия», выкупавшая актив у банка, который имел по нему 20-миллионную дебиторскую задолженность. Для челябинцев хлебокомбинат был непрофильным активом. Предприятие согласно госреестру, занимается производством, передачей и распределением пара с горячей водой. В бывших цехах прежний владелец собирался производить хлеб и пеллеты, используемые для обогрева. В советский период хлебокомбинат являлся единственным поставщиком хлебобулочных изделий в златоустовские магазины. Как стало известно URA.RU, эти планы не реализованы. На момент покупки актива здание стояло без оборудования и не использовалось. Предприниматель Алексей Волков запрос URA.RU о будущем назначении объекта оставил без комментария.

Завод «Смарт» в Златоусте (Челябинская область) приобрел здание бывшего хлебокомбината. Как стало известно URA.RU, новый собственник рассматривает площадку как перспективную для производства. «Место перспективное: есть коммуникации, рядом жилой район. Цеха, которые приобретались не как хлебное производство, а как промышленная площадка», — сообщил URA.RU участник рынка, не раскрывающий публично своего имени. Ранее объектом владела группа компаний «Уральская энергия», выкупавшая актив у банка, который имел по нему 20-миллионную дебиторскую задолженность. Для челябинцев хлебокомбинат был непрофильным активом. Предприятие согласно госреестру, занимается производством, передачей и распределением пара с горячей водой. В бывших цехах прежний владелец собирался производить хлеб и пеллеты, используемые для обогрева. В советский период хлебокомбинат являлся единственным поставщиком хлебобулочных изделий в златоустовские магазины. Как стало известно URA.RU, эти планы не реализованы. На момент покупки актива здание стояло без оборудования и не использовалось. Предприниматель Алексей Волков запрос URA.RU о будущем назначении объекта оставил без комментария.