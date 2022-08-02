02 августа 2022

Челябинский производитель семечек купил хлебокомбинат в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка губернатора Дубровского по предприятиям горнозаводской зоны Челябинской области. (Обработано). Челябинск, семечки джинн
«Смарт» специализируется на производстве снеков Фото:

Завод «Смарт» в Златоусте (Челябинская область) приобрел здание бывшего хлебокомбината. Как стало известно URA.RU, новый собственник рассматривает площадку как перспективную для производства.

«Место перспективное: есть коммуникации, рядом жилой район. Цеха, которые приобретались не как хлебное производство, а как промышленная площадка», — сообщил URA.RU участник рынка, не раскрывающий публично своего имени.

Ранее объектом владела группа компаний «Уральская энергия», выкупавшая актив у банка, который имел по нему 20-миллионную дебиторскую задолженность. Для челябинцев хлебокомбинат был непрофильным активом. Предприятие согласно госреестру, занимается производством, передачей и распределением пара с горячей водой. В бывших цехах прежний владелец собирался производить хлеб и пеллеты, используемые для обогрева. В советский период хлебокомбинат являлся единственным поставщиком хлебобулочных изделий в златоустовские магазины.

Как стало известно URA.RU, эти планы не реализованы. На момент покупки актива здание стояло без оборудования и не использовалось. Предприниматель Алексей Волков запрос URA.RU о будущем назначении объекта оставил без комментария.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Завод «Смарт» в Златоусте (Челябинская область) приобрел здание бывшего хлебокомбината. Как стало известно URA.RU, новый собственник рассматривает площадку как перспективную для производства. «Место перспективное: есть коммуникации, рядом жилой район. Цеха, которые приобретались не как хлебное производство, а как промышленная площадка», — сообщил URA.RU участник рынка, не раскрывающий публично своего имени. Ранее объектом владела группа компаний «Уральская энергия», выкупавшая актив у банка, который имел по нему 20-миллионную дебиторскую задолженность. Для челябинцев хлебокомбинат был непрофильным активом. Предприятие согласно госреестру, занимается производством, передачей и распределением пара с горячей водой. В бывших цехах прежний владелец собирался производить хлеб и пеллеты, используемые для обогрева. В советский период хлебокомбинат являлся единственным поставщиком хлебобулочных изделий в златоустовские магазины. Как стало известно URA.RU, эти планы не реализованы. На момент покупки актива здание стояло без оборудования и не использовалось. Предприниматель Алексей Волков запрос URA.RU о будущем назначении объекта оставил без комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...