Песня посвящена бывшим отношениям BoombI4 со своей супругой Скрин: telegram-канал «Niletto Official»

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) вместе с Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом), репером The Limba (Мухаметали Ахметжанов) и киберспортменом по Counter-Strike: Global Offensive (многопользовательская компьютерная игра в жанре «шутер», разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment — прим. ред.) BoombI4 (Кирилл Михайлов) выпустили совместный трек — «Сколько стоит любовь». Niletto поделился отрывком песни в соцсетях.

«Слушаем этот редкостный коллаб», — кратко прокомментировал Niletto в telegram-канале выход новой песни. Трек посвящен бывшим отношениям экс-капитана украинского киберспортивного клуба «Natus Vincere» по CS:GO Кирилла Михайлова со своей женой LiQueen (Анжеликой Михайловой). Звезды создали песню во время прямой трансляции на Twitch (ведущая мировая стриминговая платформа, на которой стримеры ведут прямые эфиры, общаясь со зрителями или играя в компьютерные игры — прим. ред.). Песня находится на всех стриминговых площадках.

Ранее URA.RU писало, что Niletto испугался идти на голубую дорожку «с басотой пацанов». Певец удивился, что традиционная дорожка VK Fest может быть именно синего оттенка.

*Morgenshtern — признан в РФ иностранным агентом