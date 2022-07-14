Певец не уверен, пойдет ли он на ковровую дорожку или нет Фото: NILETTO, vk.com

Певец NILETTO (Данил Прытков) из Екатеринбурга засомневался в выборе цвета ковровой дорожки, которая будет на фестивале VK Fest. Организаторы обещают, что она будет голубой. Видео он опубликовал на странице в своей социальной сети.

«Мы выступаем на VK Fest, куда нас позвали в очередной год. С удовольствием готовы там выступить. Но в этом году VK решили сделать ковровую дорожку. Только эта ковровая дорожка не красная, а синяя», — сообщил певец.

Он так же выразил удивление, что традиционная дорожка может быть именно синего оттенка. «Я вот не знаю, нормально это или нет — идти на голубую дорожку еще и с басотой пацанов. Хотя, наверное, с пацанами туда идти как раз самое то», — пошутил NILETTO. Также он решил поинтересоваться у своих подписчиков, стоит ли ему вообще идти на ковровую дорожку. Сам исполнитель признался, что не любит подобные парадные выходы, а «тут еще и такая интересная стилистика получается». VK Fest пройдет 23 и 24 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Ранее NILETTO презентовал новую песню FLIP FLAP. Последний раз уроженец Екатеринбурга выступал в городе на одной сцене с группой «Руки вверх». Появление певца на «Екатеринбург-Арене» стало полной неожиданностью для зрителей. Также недавно екатеринбургскому артисту за его песню вручили самовар на 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV.