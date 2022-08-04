ВСУ попытались уничтожить еще одну колонию с украинскими пленными

04 августа 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесла удар по еще одной колонии со своими военнопленными Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ нанесли удар по еще одной колонии с украинскими пленными. Об этом у себя в telegram-канале сообщает военкор Андрей Руденко. «В этот раз под огнем 124 колония. Предположительно в этой колонии так же содержится военнопленных», — написал он. Он предполагает, что Киев решил не оставлять свидетелей со своей стороны. Ранее Руденко опубликовал интервью с пленным экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергеем Волынским с позывным «Волына». Тот рассказал, что ракетным ударом по колонии в Еленовке власти Украины смогли достичь цели — напугать запугать в исправительном учреждении представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

ВСУ нанесли удар по еще одной колонии с украинскими пленными. Об этом у себя в telegram-канале сообщает военкор Андрей Руденко. «В этот раз под огнем 124 колония. Предположительно в этой колонии так же содержится военнопленных», — написал он. Он предполагает, что Киев решил не оставлять свидетелей со своей стороны. Ранее Руденко опубликовал интервью с пленным экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергеем Волынским с позывным «Волына». Тот рассказал, что ракетным ударом по колонии в Еленовке власти Украины смогли достичь цели — напугать запугать в исправительном учреждении представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).