ВСУ попытались уничтожить еще одну колонию с украинскими пленными

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Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк , пожар, последствия, днр, разрушения, обстрел, еленовка
ВСУ нанесла удар по еще одной колонии со своими военнопленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли удар по еще одной колонии с украинскими пленными. Об этом у себя в telegram-канале сообщает военкор Андрей Руденко.

«В этот раз под огнем 124 колония. Предположительно в этой колонии так же содержится военнопленных», — написал он. Он предполагает, что Киев решил не оставлять свидетелей со своей стороны.

Ранее Руденко опубликовал интервью с пленным экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергеем Волынским с позывным «Волына». Тот рассказал, что ракетным ударом по колонии в Еленовке власти Украины смогли достичь цели — напугать запугать в исправительном учреждении представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

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ВСУ нанесли удар по еще одной колонии с украинскими пленными. Об этом у себя в telegram-канале сообщает военкор Андрей Руденко. «В этот раз под огнем 124 колония. Предположительно в этой колонии так же содержится военнопленных», — написал он. Он предполагает, что Киев решил не оставлять свидетелей со своей стороны. Ранее Руденко опубликовал интервью с пленным экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергеем Волынским с позывным «Волына». Тот рассказал, что ракетным ударом по колонии в Еленовке власти Украины смогли достичь цели — напугать запугать в исправительном учреждении представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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