ВСУ попытались уничтожить еще одну колонию с украинскими пленными

ВСУ нанесла удар по еще одной колонии со своими военнопленными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ нанесли удар по еще одной колонии с украинскими пленными. Об этом у себя в telegram-канале сообщает военкор Андрей Руденко.
«В этот раз под огнем 124 колония. Предположительно в этой колонии так же содержится военнопленных», — написал он. Он предполагает, что Киев решил не оставлять свидетелей со своей стороны.
Ранее Руденко опубликовал интервью с пленным экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергеем Волынским с позывным «Волына». Тот рассказал, что ракетным ударом по колонии в Еленовке власти Украины смогли достичь цели — напугать запугать в исправительном учреждении представителей нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).
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