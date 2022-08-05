В Пермском крае собираются развивать местные бренды одежды

Предполагается, что «Модный край» повысит узнаваемость и привлекательность Пермского края Фото: Размик Закарян © URA.RU

Разработчики стратегии социально-экономического развития Пермского края планируют поддержать местных производителей и дизайнеров одежды. О способах развития отрасли они рассказали депутатам заксобрания региона.

«В моем гардеробе становится все больше одежды классных пермских брендов, их уровень за последние годы заметно вырос. Если помочь пермским малым предприятиям с выходом на новые рынки сбыта, это точно позитивно скажется на экономике и имидже регион», — слова депутата заксобрания Пермского края Ильи Лисняка опубликованы в telegram-канале «Пермь Активная».

Проект «Модный край» направлен на развитие легкой промышленности. Он предполагает вовлечение в производственный процесс как уже известных, так и начинающих пермских дизайнеров одежды и аксессуаров. В ходе реализации на территории региона планируется развить торговую инфраструктуру, технологическую и сервисную базы. Кроме того, необходимо разработать механизмы, которые будут призваны помочь местным брендам выйти на масштабные маркетплейсы.

О том, что в пермском торговом центре «iMALL Эспланада» открылся отдел с одеждой, созданной пермским дизайнером, URA.RU сообщало ранее. По словам автора проекта, бренд RAKLANOVA — это вещи с дизайном, навеянным street-модой. Кроме того корреспонденты агентства писали о двух жительницах Перми, которые создали ювелирный бренд обручальных и помолвочных колец «Либерка».