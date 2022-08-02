Пермячки могут сделать любые кольца по заказу клиентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Две жительницы Перми Олеся Касаткина и Софья Либерман создали собственный ювелирный бренд обручальных и помолвочных колец «Либерка» и принимают заказы на кольца из золота любого цвета, даже зеленого или красного. Как украшениям придают необычные цвета, основательницы рассказали на странице своего бренда в соцсетях.

«В наше время можно встретить красное, желтое, белое, персиковое и даже зеленое золото. Проба золота 585 говорит, что в сплаве изделия — 585,5% чистого золота. Оставшиеся 41,5% — это присадочные металлы, которые как раз и меняют цвет украшения», — рассказали соосновательницы бренда в своем посте.

Так, в белом золоте содержится никель, платина или палладий, которые его рассветляют. При этом оттенок может быть теплый или холодный. В красном и персиковом — медь окрашивает золото в оранжево-розовый оттенок. Для зеленого оттенка в золото добавляется кадмий. В «Либерке» отметили, что принимают заказы на любой цвет, это никак не отразится на цене.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский дизайнер создал коллекцию одежды «Пермь-300». При этом сами покупатели смогут решить, как будет выглядеть купленная вещь.

Девушки делают кольца любой формы, размеров, цветов Соцсети бренда «Либерка»