Артист на сцене SummerFest спел «Сколько стоит любовь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) на фестивале SummerFest в Екатеринбурге исполнил новую песню «Сколько стоит любовь», записанную вместе с Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом). Правда, Niletto вырезал куплет иноагента. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с фестиваля.

«Niletto на сцене SummerFest исполнил новый трек „Сколько стоит любовь“. Правда, парт Моргенштерна был вырезан», — рассказал журналист.

Песня появилась на стриминговых платформах 4 августа. Звезды записали песню во время прямой трансляции на Twitch. Трек посвящен бывшим отношениям экс-капитана украинского киберспортивного клуба «Natus Vincere» по CS:GO Кирилла Михайлова со своей женой LiQueen (Анжеликой Михайловой).

Ранее на сцене SummerFest новый трек «Тучи круче» презентовала группа «Иванушки International». Песня записана с автором хита «Ягода малинка» Хабибом. Правда, он не выступал на фестивале.

Второй день SummerFest проходит в ЭКСПО. На URA.RU в режиме онлайн рассказывают, что прямо сейчас происходит на фестивале.