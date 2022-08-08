Белгородский губернатор приехал к Путину с шоколадками

Шоколад «Алешка» изготовили в честь одного из символов спецоперации РФ на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил президенту Российской Федерации Владимиру Путину в качестве подарка от Белгородской области шоколад «Алешка». Шоколад назван в честь мальчика из села Веселая Лопань. Об этом президенту рассказал сам Гладков.

«У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живет в Веселой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране», — сказал Вячеслав Гладков в разговоре с президентом, трансляция шла на «России-24».

Белгородский губернатор заверил, что шоколад изготовили кондитеры из Старого Оскола. «Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры, — когда узнали, то сделали эти шоколадки», — подытожил Гладков.

Ранее в интернете стало популярным видео с мальчиком Алешей, который выбегал и приветствовал военнослужащих ВС РФ. Он в любую погоду стоял на дороге и по-военному приветствовал проезжающую боевую технику.