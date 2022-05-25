В России появится шоколад в честь символа спецоперации

26 мая 2022 в 00:39 Размер текста - 17 +

Шоколад «Алешка» темный, он полезен для восстановления сил, считает Вячеслав Гладков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика-символа российской спецоперации, которая сейчас проводится на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад „Алешка“. Самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил», — написал Гладков в своем telegram-канале. Также Гладков сообщил, что пробную партию шоколада уже развезли российским военнослужащим, а также восьмилетнему мальчику Леше. Он отметил, что шоколад не доступен для покупки в магазинах. «Хотя уверен, он бы пользовался популярностью», подчеркнул Гладков. Ранее сообщалось, восьмилетний Алеша из Белгородской области при встрече с российскими военными пожелал им здоровья и благополучия. Видеоролик про это стал популярным в сети интернет. Позже военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду. Также в честь него Минобороны РФ запустило хештег #СпасибоЛеша. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.

В Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика-символа российской спецоперации, которая сейчас проводится на Украине. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад „Алешка“. Самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил», — написал Гладков в своем telegram-канале. Также Гладков сообщил, что пробную партию шоколада уже развезли российским военнослужащим, а также восьмилетнему мальчику Леше. Он отметил, что шоколад не доступен для покупки в магазинах. «Хотя уверен, он бы пользовался популярностью», подчеркнул Гладков. Ранее сообщалось, восьмилетний Алеша из Белгородской области при встрече с российскими военными пожелал им здоровья и благополучия. Видеоролик про это стал популярным в сети интернет. Позже военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду. Также в честь него Минобороны РФ запустило хештег #СпасибоЛеша. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории.