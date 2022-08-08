08 августа 2022

РИА: в Запорожской области начали следовать законодательству РФ

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, СВО
Рогов: в регионе начали применять законодательство России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Запорожской области начали применять законодательство РФ. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах», — сказал Рогов РИА «Новости». Он доложил, что полиция региона уже следует правилам, прописанным в Уголовном и Административном кодеках РФ.

Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оба региона хотят в сентябре провести референдумы о вхождении в состав России. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа сообщил, что регион официально начал готовиться к референдуму по воссоединению с Россией.

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Власти Запорожской области начали применять законодательство РФ. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах», — сказал Рогов РИА «Новости». Он доложил, что полиция региона уже следует правилам, прописанным в Уголовном и Административном кодеках РФ. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оба региона хотят в сентябре провести референдумы о вхождении в состав России. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа сообщил, что регион официально начал готовиться к референдуму по воссоединению с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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