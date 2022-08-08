РИА: в Запорожской области начали следовать законодательству РФ

Рогов: в регионе начали применять законодательство России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Власти Запорожской области начали применять законодательство РФ. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Мы начали применять законодательство Российской Федерации в различных сферах», — сказал Рогов РИА «Новости». Он доложил, что полиция региона уже следует правилам, прописанным в Уголовном и Административном кодеках РФ.
Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оба региона хотят в сентябре провести референдумы о вхождении в состав России. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа сообщил, что регион официально начал готовиться к референдуму по воссоединению с Россией.
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