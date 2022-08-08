В Госдуме предрекли желание украинцев войти в состав России

В скором будущем многие украинцы захотят, чтобы их страна вошла в состав России. В этом уверен депутат Государственной Думы Олег Морозов.
«Через год, возможно, Киев будем принимать в состав России. Если попросится! […] Это будет выбор людей, проживающих сегодня на Украине. Думаю, желающих будет много», — сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оба региона хотят в сентябре провести референдумы о вхождении в состав России. Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа сообщил, что регион официально начал готовиться к референдуму по воссоединению с Россией. Власти Запорожья начали применять законодательство РФ, доложил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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