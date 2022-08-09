Тюменские власти расширили основания для выплат контрактникам

Тюменские контрактники получат по 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Выплату в 100 тысяч рублей смогут получить контрактники не только проживающие в Тюменской области, но и приписанные к тюменским военкоматам. Соответствующие изменения, внесенные в постановление губернатора Александра Моора, опубликованы на официальном портале правовой информации.

«В пункте 1 после слов «проживающим в Тюменской области» дополнить словами «и (или) состоящим на учете в военном комиссариате Тюменской области», значится в документе. В первом постановлении говорилось: «Установить меру соцподдержки в форме выплаты гражданам, проживающим в Тюменской области и заключившим контракт для прохождения военной службы в отдельных подразделениях Минобороны РФ. Выплату осуществлять однократно, в размере 100 тысяч рублей».

Ранее URA.RU писало, что в военном комиссариате Тюменской области рассекретили названия тюменских спецподразделений Минобороны — «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». Вступившие в них граждане дополнительно получат от властей региона по 100 тысяч рублей.