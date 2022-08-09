Огонь бушует в 11 километрах от аэропорта Нягани Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО Нягань затягивает дымом из-за бушующих в 11 километрах от города лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили читатели telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». Они прислали фото с места событий и видео работы пожарной авиации.

«Лес горит в 11 километрах от аэропорта [Нягани], поэтому очень много дыма. На данный момент угрозы аэропорту нет. Там сейчас работает два борта пожарной авиации — ИЛ-76 и Ми-26. Ну и наземные группировки пожарных», — сообщили в пресс-службе МЧС Югры.

Сколько всего человек задействовано в тушении лесных пожаров рядом с городом Нягань, в МЧС не уточнили. Там сослались на то, что обстановка напряженная, и все постоянно меняется.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО раскрыл причину ЧС с лесными пожарами. Алексей Забозлаев сообщил, что сложная обстановка с лесными пожарами в округе связана с аномальными погодными условиями.