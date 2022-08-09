09 августа 2022

В ХМАО город Нягань затягивает дымом из-за бушующих рядом пожаров. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, трава горит, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, горит трава
Огонь бушует в 11 километрах от аэропорта Нягани Фото:

В ХМАО Нягань затягивает дымом из-за бушующих в 11 километрах от города лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили читатели telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». Они прислали фото с места событий и видео работы пожарной авиации.

«Лес горит в 11 километрах от аэропорта [Нягани], поэтому очень много дыма. На данный момент угрозы аэропорту нет. Там сейчас работает два борта пожарной авиации — ИЛ-76 и Ми-26. Ну и наземные группировки пожарных», — сообщили в пресс-службе МЧС Югры.

Сколько всего человек задействовано в тушении лесных пожаров рядом с городом Нягань, в МЧС не уточнили. Там сослались на то, что обстановка напряженная, и все постоянно меняется.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО раскрыл причину ЧС с лесными пожарами. Алексей Забозлаев сообщил, что сложная обстановка с лесными пожарами в округе связана с аномальными погодными условиями.

Фото:

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В ХМАО Нягань затягивает дымом из-за бушующих в 11 километрах от города лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили читатели telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки». Они прислали фото с места событий и видео работы пожарной авиации. «Лес горит в 11 километрах от аэропорта [Нягани], поэтому очень много дыма. На данный момент угрозы аэропорту нет. Там сейчас работает два борта пожарной авиации — ИЛ-76 и Ми-26. Ну и наземные группировки пожарных», — сообщили в пресс-службе МЧС Югры. Сколько всего человек задействовано в тушении лесных пожаров рядом с городом Нягань, в МЧС не уточнили. Там сослались на то, что обстановка напряженная, и все постоянно меняется. Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО раскрыл причину ЧС с лесными пожарами. Алексей Забозлаев сообщил, что сложная обстановка с лесными пожарами в округе связана с аномальными погодными условиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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