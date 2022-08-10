10 августа 2022

В Перми матерящиеся дети купались в луже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, лужа, лето, дождь
Купание пермских детей в луже попало на видео Фото:

В Перми дети настолько обрадовались пролившемуся дождю, что начали купаться прямо в луже, ругаясь при этом матом. Веселье школьников попало на видео.

«Дети прямо в луже купаются! Куда родители смотрят, заболеют, все органы застудят! Кто узнал своих, поговорите обязательно!», — пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте». При этом на видео дети абсолютно счастливы и довольны.

Подобные купания пермские дети устраивают не впервые. В июне жители многоэтажки сняли на видео как дети во дворе купались в огромной луже.

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В Перми дети настолько обрадовались пролившемуся дождю, что начали купаться прямо в луже, ругаясь при этом матом. Веселье школьников попало на видео. «Дети прямо в луже купаются! Куда родители смотрят, заболеют, все органы застудят! Кто узнал своих, поговорите обязательно!», — пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте». При этом на видео дети абсолютно счастливы и довольны. Подобные купания пермские дети устраивают не впервые. В июне жители многоэтажки сняли на видео как дети во дворе купались в огромной луже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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