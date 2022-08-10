Купание пермских детей в луже попало на видео
В Перми дети настолько обрадовались пролившемуся дождю, что начали купаться прямо в луже, ругаясь при этом матом. Веселье школьников попало на видео.
«Дети прямо в луже купаются! Куда родители смотрят, заболеют, все органы застудят! Кто узнал своих, поговорите обязательно!», — пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте». При этом на видео дети абсолютно счастливы и довольны.
Подобные купания пермские дети устраивают не впервые. В июне жители многоэтажки сняли на видео как дети во дворе купались в огромной луже.
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