В Перми дети купались в грязной луже посреди двора. Видео

Искупаться в луже мечтают многие подписчики (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В соцсетях появилось видео, на котором дети весело купаются в огромной луже у жилых домов в Перми на улице Менжинского. Лужа настолько глубокая, что ребята умудряются даже поплавать в ней. Видео выложили в группе «Подслушано Пермь» во «Вконтакте».

Подписчики группы разошлись во мнениях. Кто-то считает, что детям нельзя такое разрешать, а кто-то и сам был бы не против искупаться. «Вместо зарубежных курортов этим летом так будем отдыхать», — радуется подписчик. «Как раз шла с работы мимо этих ребят, было так забавно, лишь бы не простудились», — одобрила развлечение соседка. «Приезжайте на Гайву. Выдам сапоги и двух детей (чтобы не стыдно было). А лужа возле дома у нас вообще огонь!», — зазывают местные жители.

Корреспонденту URA.RU удалось выяснить, что лужи уже нет. «Там люк расположен, в него стекает вода с горки», — сообщили жители дома. Кстати, судя по комментариям пользователей, детское приключение обошлось без последствий: «Когда солнце вышло, они разделись, и очень хорошо валялись на песке и строили замки, даже обувь сняли. Просохли».