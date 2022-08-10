В Екатеринбурге нашли тело школьника

11 августа 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Следователи не комментируют инцидент с подростком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родственники подростка из Екатеринбурга, заканчивавшего школу, нашли его мертвым после ссоры с отцом. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах. «Сын с отцом поссорились, мальчик сказал, что пойдет к бабушке. Мужчина вышел из комнаты, а потом нашел сына мертвым», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на инсайдера. О семье, в которой произошел инцидент, отзываются положительно. Там не было принято систематическое употребление алкоголя. Сам подросток хорошо общался со сверстниками и прилежно выполнял школьные задания. Инсайдер сообщил, что школьник перед смертью долго играл в компьютер. Предположительно, это могло стать причиной ссоры с отцом. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Ранее сообщалось о смерти подростка, который купался в Екатеринбурге. Силовики начали проверку инцидента.

Родственники подростка из Екатеринбурга, заканчивавшего школу, нашли его мертвым после ссоры с отцом. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах. «Сын с отцом поссорились, мальчик сказал, что пойдет к бабушке. Мужчина вышел из комнаты, а потом нашел сына мертвым», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на инсайдера. О семье, в которой произошел инцидент, отзываются положительно. Там не было принято систематическое употребление алкоголя. Сам подросток хорошо общался со сверстниками и прилежно выполнял школьные задания. Инсайдер сообщил, что школьник перед смертью долго играл в компьютер. Предположительно, это могло стать причиной ссоры с отцом. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Ранее сообщалось о смерти подростка, который купался в Екатеринбурге. Силовики начали проверку инцидента.