10 августа 2022

В Екатеринбурге нашли тело школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в кино-концертном театре
Следователи не комментируют инцидент с подростком Фото:

Родственники подростка из Екатеринбурга, заканчивавшего школу, нашли его мертвым после ссоры с отцом. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах.

«Сын с отцом поссорились, мальчик сказал, что пойдет к бабушке. Мужчина вышел из комнаты, а потом нашел сына мертвым», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на инсайдера.

О семье, в которой произошел инцидент, отзываются положительно. Там не было принято систематическое употребление алкоголя. Сам подросток хорошо общался со сверстниками и прилежно выполнял школьные задания. Инсайдер сообщил, что школьник перед смертью долго играл в компьютер. Предположительно, это могло стать причиной ссоры с отцом.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось о смерти подростка, который купался в Екатеринбурге. Силовики начали проверку инцидента.

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Родственники подростка из Екатеринбурга, заканчивавшего школу, нашли его мертвым после ссоры с отцом. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах. «Сын с отцом поссорились, мальчик сказал, что пойдет к бабушке. Мужчина вышел из комнаты, а потом нашел сына мертвым», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на инсайдера. О семье, в которой произошел инцидент, отзываются положительно. Там не было принято систематическое употребление алкоголя. Сам подросток хорошо общался со сверстниками и прилежно выполнял школьные задания. Инсайдер сообщил, что школьник перед смертью долго играл в компьютер. Предположительно, это могло стать причиной ссоры с отцом. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Ранее сообщалось о смерти подростка, который купался в Екатеринбурге. Силовики начали проверку инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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