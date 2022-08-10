В Екатеринбурге нашли тело школьника

Родственники подростка из Екатеринбурга, заканчивавшего школу, нашли его мертвым после ссоры с отцом. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах.
«Сын с отцом поссорились, мальчик сказал, что пойдет к бабушке. Мужчина вышел из комнаты, а потом нашел сына мертвым», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на инсайдера.
О семье, в которой произошел инцидент, отзываются положительно. Там не было принято систематическое употребление алкоголя. Сам подросток хорошо общался со сверстниками и прилежно выполнял школьные задания. Инсайдер сообщил, что школьник перед смертью долго играл в компьютер. Предположительно, это могло стать причиной ссоры с отцом.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
Ранее сообщалось о смерти подростка, который купался в Екатеринбурге. Силовики начали проверку инцидента.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»