Экс-мэр Риги не стал говорить с журналистом из-за гражданства РФ

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, разговор по телефону, сотовый телефон, телефонный разговор, телефонный звонок
Латвийский политик отказался от комментария российскому СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Политик, с 2009 по 2019 год мэр Риги, экс-депутат 9-го Сейма Латвии Нил Ушаков отказался от комментариев URA.RU. Причиной стало то, что СМИ находится в России.

«Какое агентство? [Российское информационное агентство URA.RU]. Российское? Спасибо, всего доброго», — ответил Нил Ушаков на звонок журналиста URA.RU. Агентство намеревалось получить комментарий Ушакова о признании России Латвией государством-спонсором терроризма.

Ранее в пресс-службе Сейма Латвии сообщили, что Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Парламент призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что жители Латвии с гражданством РФ не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть страну. Государство Северной Европы осудило спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.

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Политик, с 2009 по 2019 год мэр Риги, экс-депутат 9-го Сейма Латвии Нил Ушаков отказался от комментариев URA.RU. Причиной стало то, что СМИ находится в России. «Какое агентство? [Российское информационное агентство URA.RU]. Российское? Спасибо, всего доброго», — ответил Нил Ушаков на звонок журналиста URA.RU. Агентство намеревалось получить комментарий Ушакова о признании России Латвией государством-спонсором терроризма. Ранее в пресс-службе Сейма Латвии сообщили, что Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Парламент призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что жители Латвии с гражданством РФ не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть страну. Государство Северной Европы осудило спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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