Экс-мэр Риги не стал говорить с журналистом из-за гражданства РФ

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Политик, с 2009 по 2019 год мэр Риги, экс-депутат 9-го Сейма Латвии Нил Ушаков отказался от комментариев URA.RU. Причиной стало то, что СМИ находится в России. «Какое агентство? [Российское информационное агентство URA.RU]. Российское? Спасибо, всего доброго», — ответил Нил Ушаков на звонок журналиста URA.RU. Агентство намеревалось получить комментарий Ушакова о признании России Латвией государством-спонсором терроризма. Ранее в пресс-службе Сейма Латвии сообщили, что Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Парламент призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что жители Латвии с гражданством РФ не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть страну. Государство Северной Европы осудило спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.