В Челябинской области садовые участки продадут за полцены

Новый порядок будет действовать до конца 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Садовые участки в Челябинской области, находящиеся в госсобственности, можно будет выкупить за половину кадастровой стоимости. Как URA.RU пояснили в пресс-службе минимущества региона, цена для граждан, оставаясь льготной, поднялась в пять раз: с 10% до 50% стоимости.

«Порядок устанавливает правила определения цены при продаже без проведения торгов земельных участков. Приказ распространяется на правоотношения с 12 апреля и действует до 31 декабря 2022 года», — сообщается в приказе регионального минимущества.

Приказ распространяется на арендованные гражданами участки, находящиеся в госсобственности региона или госсобственность на которые не разграничена. Назначением земли должны быть ведение личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов, занятия садоводством или огородничеством.

По льготной цене гражданин сможет приобрести лишь один участок. Если потребуется второй или последующие, придется отдать их полную стоимость.

Как URA.RU пояснили в пресс-службе министерства имущества, новый порядок ввели взамен прежнего, действовавшего с 2015 года. Поскольку в предыдущую редакцию вносили многократные изменения, для удобства правоприменения документ решили обновить.