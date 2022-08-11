Захарова потроллила ЕС из-за повторного использования сточных вод

12 августа 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Захарова назвала идею ЕК по борьбе с засухой «новой высотой для ценителей извращений» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение Еврокомиссии гражданам повторно использовать воду городских очистных сооружений для борьбы с засухой. Подобную идею дипломат назвала «новой высотой для ценителей извращений». «Пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз — уже стали», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также обратила внимание на то, что Европа не замечает реальных проблем и тратит все ресурсы на поддержание конфликта на своем же континенте. На фоне засухи в Европе ЕК предложила повторно использовать городские сточные воды после их очистки, передает «Царьград». Ранее на «нетрадиционные» решение Евросоюза обращал внимание и президент РФ Владимир Путин. По его словам, страны Европы, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, решили сделать ставку и на альтернативную энергетику, но в итоге возможности зеленых источников закончились на холодной зиме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение Еврокомиссии гражданам повторно использовать воду городских очистных сооружений для борьбы с засухой. Подобную идею дипломат назвала «новой высотой для ценителей извращений». «Пить то, что кто-то уже пил или вылил, или полил, или слил, — это новая высота для ценителей извращений. Если люди не могут понять, в каком из 80 гендеров они сейчас пребывают, то им и вода из копытца в самый раз — уже стали», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она также обратила внимание на то, что Европа не замечает реальных проблем и тратит все ресурсы на поддержание конфликта на своем же континенте. На фоне засухи в Европе ЕК предложила повторно использовать городские сточные воды после их очистки, передает «Царьград». Ранее на «нетрадиционные» решение Евросоюза обращал внимание и президент РФ Владимир Путин. По его словам, страны Европы, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, решили сделать ставку и на альтернативную энергетику, но в итоге возможности зеленых источников закончились на холодной зиме.