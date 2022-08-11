Пермский бухгалтер переводила бюджетные деньги своей родне

12 августа 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Бухгалтера из Пермского края будут судить за хищение денег у бюджетной организации Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Пермском крае под суд пойдет бухгалтер из Чердынского района (Пермский край), которую подозревают в хищении денег у бюджетной организации. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю рассказали подробности о том, как женщина похищала деньги «Предварительным следствием установлено, что обвиняемая, работая ведущим бухгалтером в бюджетной организации и осуществляя расчеты заработной платы сотрудников, в период с мая 2021 года по апрель 2022 года ежемесячно вносила в банковские документы недостоверные сведения, включая в них личные данные своих родственников, на счета которых впоследствии были переведены бюджетные средства в качестве оплаты труда», — сообщают в ведомстве. Позже пермячка переводила деньги на свои счета, общая сумма похищенных средств составила более 900 тысяч рублей. Похищенными деньгами женщина воспользоваться не успела, так как ее махинации раскрылись. Следователи завершили расследование по возбужденному делу, в ближайшем будущем пермячку ждет суд. Ранее URA.RU писало о похожей истории с пермским бухгалтером, которая перечисляла стипендии несуществующим студентам. Суд признал женщину виновной и назначил наказание.

В Пермском крае под суд пойдет бухгалтер из Чердынского района (Пермский край), которую подозревают в хищении денег у бюджетной организации. В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю рассказали подробности о том, как женщина похищала деньги «Предварительным следствием установлено, что обвиняемая, работая ведущим бухгалтером в бюджетной организации и осуществляя расчеты заработной платы сотрудников, в период с мая 2021 года по апрель 2022 года ежемесячно вносила в банковские документы недостоверные сведения, включая в них личные данные своих родственников, на счета которых впоследствии были переведены бюджетные средства в качестве оплаты труда», — сообщают в ведомстве. Позже пермячка переводила деньги на свои счета, общая сумма похищенных средств составила более 900 тысяч рублей. Похищенными деньгами женщина воспользоваться не успела, так как ее махинации раскрылись. Следователи завершили расследование по возбужденному делу, в ближайшем будущем пермячку ждет суд. Ранее URA.RU писало о похожей истории с пермским бухгалтером, которая перечисляла стипендии несуществующим студентам. Суд признал женщину виновной и назначил наказание.